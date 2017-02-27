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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 17:11
Печерская пл.28.45-28,50
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ROLF
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:37
даешь 30ку к ноябрю!
Европолитики прислали Арахамии письмо с угрозами
"Мы не можем не видеть, что некоторые члены Слуги народа… координируют хорошо организованные атаки на независимые учреждения - такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - утверждают европолитики.
Все это, по их словам, грозит Украине потерей кредита ЕС в размере €1,2 млрд. Евродепутаты также уточнили позицию по безвизовому режиму.
"Что касается безвизового режима - это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС. Но все же мы оставляем за собой право вводить конкретный отказ в таких свободах для отдельных олигархов, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.
Депутаты Верховной Рады, которые добиваются вывода Национального банка и антикоррупционных органов из-под контроля зарубежных кредиторов Украины, могут лишиться права на свободный въезд в Евросоюз. Об этом говорится в письме депутатов Европарламета Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене, адресованном главе парламентской фракции Слуга народа Давиду Арахамии, выдержки из которого в понедельник, 5 октября, опубликовала Европейская правда.
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Xenon
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Додано: Пон 05 жов, 2020 17:59
Alex2006
Когда уже нечего сказать за гривну начинаниются обвинения модераторов в гривно-грехопадении...
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xsh
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:00
Alex2006 написав:
Поэтому здесь вы увидете только посты "будеттолькодорожателей" без какой либо альтернативы, а со временем опять увидите, кто все же был прав)
2006 в нике - это год с которого начался гривнепатриотизм?
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Zebra
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:03
Zebra написав: Alex2006 написав:
Поэтому здесь вы увидете только посты "будеттолькодорожателей" без какой либо альтернативы, а со временем опять увидите, кто все же был прав)
2006 в нике - это год с которого начался гривнепатриотизм?
Судя по всему, это год рождения данного персонажа
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Xenon
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:14
Xenon написав: Zebra написав: Alex2006 написав:
Поэтому здесь вы увидете только посты "будеттолькодорожателей" без какой либо альтернативы, а со временем опять увидите, кто все же был прав)
2006 в нике - это год с которого начался гривнепатриотизм?
Судя по всему, это год рождения данного персонажа
Точно так же писали многие после моих прогнозов. А когда те неожиданно для них сбывались - уже поубавили пыл)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:18
Alex2006 написав: Xenon написав: Zebra написав:
2006 в нике - это год с которого начался гривнепатриотизм?
Судя по всему, это год рождения данного персонажа
Точно так же писали многие после моих прогнозов. А когда те неожиданно для них сбывались - уже поубавили пыл)
если бы Вы все время оказывались правы - Вы бы тут не сидели
объяснять все курсовые колебания словом "загон" - верх экономической мысли
ИМХО, использование термина "загон", как минимум непрофессионально...
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:19
Zebra написав: Alex2006 написав:
Поэтому здесь вы увидете только посты "будеттолькодорожателей" без какой либо альтернативы, а со временем опять увидите, кто все же был прав)
2006 в нике - это год с которого начался гривнепатриотизм?
Это год рождения его.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:30
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Alex2006
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Додано: Пон 05 жов, 2020 18:30
Да... Пора гнать этих слуг нафиг.
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