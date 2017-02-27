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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6529653065316532>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 164
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
15
28-29
73%
120
Більше 30
15%
24
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Печерская пл.28.45-28,50
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:37

:mrgreen:
даешь 30ку к ноябрю!
Европолитики прислали Арахамии письмо с угрозами

"Мы не можем не видеть, что некоторые члены Слуги народа… координируют хорошо организованные атаки на независимые учреждения - такие как НБУ, НАБУ и САП. Те же члены не чураются дружить с олигархами и "неприкосновенными" или публично выступать за разрыв связей с ЕС", - утверждают европолитики.

Все это, по их словам, грозит Украине потерей кредита ЕС в размере €1,2 млрд. Евродепутаты также уточнили позицию по безвизовому режиму.

"Что касается безвизового режима - это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС. Но все же мы оставляем за собой право вводить конкретный отказ в таких свободах для отдельных олигархов, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности", - говорится в письме.

Депутаты Верховной Рады, которые добиваются вывода Национального банка и антикоррупционных органов из-под контроля зарубежных кредиторов Украины, могут лишиться права на свободный въезд в Евросоюз. Об этом говорится в письме депутатов Европарламета Виолы фон Крамон, Михаэля Галера и Расы Юкневичене, адресованном главе парламентской фракции Слуга народа Давиду Арахамии, выдержки из которого в понедельник, 5 октября, опубликовала Европейская правда.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 17:59

Alex2006
Когда уже нечего сказать за гривну начинаниются обвинения модераторов в гривно-грехопадении...
xsh
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:00

  Alex2006 написав:Поэтому здесь вы увидете только посты "будеттолькодорожателей" без какой либо альтернативы, а со временем опять увидите, кто все же был прав)

2006 в нике - это год с которого начался гривнепатриотизм?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:03

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Поэтому здесь вы увидете только посты "будеттолькодорожателей" без какой либо альтернативы, а со временем опять увидите, кто все же был прав)

2006 в нике - это год с которого начался гривнепатриотизм?

Судя по всему, это год рождения данного персонажа :mrgreen:
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:14

  Xenon написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Поэтому здесь вы увидете только посты "будеттолькодорожателей" без какой либо альтернативы, а со временем опять увидите, кто все же был прав)

2006 в нике - это год с которого начался гривнепатриотизм?

Судя по всему, это год рождения данного персонажа :mrgreen:

Точно так же писали многие после моих прогнозов. А когда те неожиданно для них сбывались - уже поубавили пыл)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:18

  Alex2006 написав:
  Xenon написав:
  Zebra написав:2006 в нике - это год с которого начался гривнепатриотизм?

Судя по всему, это год рождения данного персонажа :mrgreen:

Точно так же писали многие после моих прогнозов. А когда те неожиданно для них сбывались - уже поубавили пыл)


если бы Вы все время оказывались правы - Вы бы тут не сидели :wink:

объяснять все курсовые колебания словом "загон" - верх экономической мысли :mrgreen:

ИМХО, использование термина "загон", как минимум непрофессионально...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:19

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:Поэтому здесь вы увидете только посты "будеттолькодорожателей" без какой либо альтернативы, а со временем опять увидите, кто все же был прав)

2006 в нике - это год с которого начался гривнепатриотизм?

Это год рождения его.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:30

  Shaman написав:
  Alex2006 написав:
  Xenon написав:Судя по всему, это год рождения данного персонажа :mrgreen:

Точно так же писали многие после моих прогнозов. А когда те неожиданно для них сбывались - уже поубавили пыл)


если бы Вы все время оказывались правы - Вы бы тут не сидели :wink:

Почему?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:30

Да... Пора гнать этих слуг нафиг.
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