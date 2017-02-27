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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6529653065316532

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 164
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
15
28-29
73%
120
Більше 30
15%
24
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:33

  hxbbgaf написав:Да... Пора гнать этих слуг нафиг.

ты первый...
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:40

Вибачте за офтоп, та на гілці банку відповіді немає


Вітаюсь совсіма.

Може тут хтось щось знає?

Інтернет і мобільний ресурси УкрГазБанку не працюють цілу добу!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:47

А меняйло как дохлятина валяется... совсем нет динамики, не то что в прежние времена на +2 грн от межбанка ....совсем скучно....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:47

  Alex2006 написав:
  Shaman написав:
  Alex2006 написав:Точно так же писали многие после моих прогнозов. А когда те неожиданно для них сбывались - уже поубавили пыл)


если бы Вы все время оказывались правы - Вы бы тут не сидели :wink:

Почему?


не успевали бы деньги с форекса выводить :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:00

  Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам. :)
Скоро.

Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:02

Якісь проблеми на DNS серверах Київстару. Загубили маршрут

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

Може тут хтось щось знає?

Інтернет і мобільний ресурси УкрГазБанку не працюють цілу добу!

ВО


на IP адресу 91.208.198.68 під іменем www.ukrgasbank.com

Напряму, ось так, сайт працює https://91.208.198.68/

ГАНЬБА Київстару!

Якщо комусь треба, можу дати ip адреси DNS серверів де помилка при маршруті від мене.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:30

Підримка Київстару рулить! Оперативненько!


Сайт УкрГазБанку і мобільний додаток запрацювали!!!

Та інтернет еко-банк після вводу телефону таки крутить кружелики! Авторизація так і не працює!!! О вже не крутить кружелики , а знову пише "Неправильний номер телефону"! Коли полагодите?


Ганьба УкрГазБанку! :evil:

ВО

Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 05 жов, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:31

s0v7a
C компа http://www.ukrgasbank.com открывает нормально
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:31

  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам. :)
Скоро.

Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.


Последний раз покупал по 27,76 кажется.
Но сейчас, например, собираю гривну иноверию, что ниже 28,2 ещё сходим разок до НГ.
Посмотрим
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:54

  Amat написав:
  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам. :)
Скоро.

Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.


Последний раз покупал по 27,76 кажется.
Но сейчас, например, собираю гривну иноверию, что ниже 28,2 ещё сходим разок до НГ.
Посмотрим

А в чем смысл? Нервы пощекотать, смотря на уходящий поезд? Трудно сдать по 28,45 купленное, например, на прошлой неделе по 28,35? А на позапрошлой ещё дешевле
kmk
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