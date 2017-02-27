ты первый...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:40
Вибачте за офтоп, та на гілці банку відповіді немає
Вітаюсь совсіма.
Може тут хтось щось знає?
Інтернет і мобільний ресурси УкрГазБанку не працюють цілу добу!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:47
А меняйло как дохлятина валяется... совсем нет динамики, не то что в прежние времена на +2 грн от межбанка ....совсем скучно....
Живите своим умом!
Додано: Пон 05 жов, 2020 18:47
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:00
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:02
Якісь проблеми на DNS серверах Київстару. Загубили маршрут
на IP адресу 91.208.198.68 під іменем
Напряму, ось так, сайт працює
ГАНЬБА Київстару!
Якщо комусь треба, можу дати ip адреси DNS серверів де помилка при маршруті від мене.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:30
Підримка Київстару рулить! Оперативненько!
Сайт УкрГазБанку і мобільний додаток запрацювали!!!
Та інтернет еко-банк після вводу телефону таки крутить кружелики! Авторизація так і не працює!!! О вже не крутить кружелики , а знову пише "Неправильний номер телефону"! Коли полагодите?
Ганьба УкрГазБанку!
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 05 жов, 2020 19:34, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:31
s0v7a
C компа
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:31
Последний раз покупал по 27,76 кажется.
Но сейчас, например, собираю гривну иноверию, что ниже 28,2 ещё сходим разок до НГ.
Посмотрим
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:54
А в чем смысл? Нервы пощекотать, смотря на уходящий поезд? Трудно сдать по 28,45 купленное, например, на прошлой неделе по 28,35? А на позапрошлой ещё дешевле
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