Додано: Пон 05 жов, 2020 20:22

Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія звільненого у серпні.



За словами джерела Інтерфакс-Україна голова Нацбанку Кирило Шевченко на засіданні Ради НБУ 2 жовтня також голосував за оголошення догани і винесення недовіри Рожкової і Сологубу.

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