Ну вот и козлов отпущения уже нашли. Осталось только раскрутить курс до 30, уволить Рожкову с Сологубом - и свалить на них всю вину.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:22
Хорошо идем, уверенно. На выходных курс на опте был 28.37/28.40 в субботу, в воскресенье 28.40/28.44. Сегодня уже 28.50/28.53. Похоже члены секты "па 24" теряют последнюю надежду. Отката нет и не предвидится. "Просто денег нет, но вы держитесь там".(с)
Ну вот и козлов отпущения уже нашли. Осталось только раскрутить курс до 30, уволить Рожкову с Сологубом - и свалить на них всю вину.
Востаннє редагувалось yuri_m в Пон 05 жов, 2020 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:22
Рада Національного банку оголосила догану та недовіру першим заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу, які раніше працювали у команді ексголови регулятора - Якова Смолія звільненого у серпні.
За словами джерела Інтерфакс-Україна голова Нацбанку Кирило Шевченко на засіданні Ради НБУ 2 жовтня також голосував за оголошення догани і винесення недовіри Рожкової і Сологубу.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:30
Ожидаемо...
Не для того они Смолия снимали
чтобы Рожкову с Сологубом держать//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
осталось полторы гривны до курса 30 - рукой подать
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:42
Когда 3 года назад я был в Непале до искрящейся на солнце снегами и льдами вершины Аннапурны тоже, казалось, рукой подать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 05 жов, 2020 20:59
s0v7a
Я, наприклад, давно київстар послав на юххх!
А вони, сцуки, що-другий день мені кидають різні пропозиції, накшталт "не втратьте ваш шанс, поповніть на хх, до уу числа і отримаєте йй - суперпропозицію!"
І хоч би раз, за 2р.(чи то вже 3р) - зателефонували мені з тої контори і запитали - ЧОМУ я їх залишив і які тарифні умови мене б цікавили?!
А так, скільки бабла вони за роки втратили(і думаю, не тільки від мене)?
НЕ думаЮТЬ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:00
....вот вы меня ..... ЭТО .... напрягли .
Неужели не прошли ?
Я просил друга привезти из Непала крутящегося дракона .
Знаете ,такой Дракон из серебра бегает по желобку на первом кольце .
....так легко было толкнуть большим пальцем вокруг безимянного пальца дракона и он крутился вокруг пальца . Сколько кругов , столько грехов прощалось .
Эх , так мне нравился ....
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:09
Дракона не знаю, не встречал. Тем более из серебра - таможня не пропустит.
А по-поводу не прошли - Аннапурна одна из самых сложных и опасных для восхождения вершин//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:11
А если серьёзно - восходящий тренд, продолжающийся уже полтора месяца как по мне на излёте - ну 28,5 можем коснуться, не спорю, а дальше - подсолнух, буряк, кукуруза...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:25
Вот уж не знал , что у нас на форуме присутствует альпинист высочайшей категории .
Очень интересно .
Мне рассказывали , что тамошние монахи , которые добираются до храмов лежа и вставая , носили на руке перстни с бегающим драконом , который я вам описал .
Я ЕГО В РУКАХ ДЕРЖАЛ .
КРУТИЛ ВОКРУГ ПАЛЬЦА .
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