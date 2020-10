Додано: Пон 05 жов, 2020 21:26

asti написав: А по-поводу не прошли - Аннапурна одна из самых сложных и опасных для восхождения вершин//) А по-поводу не прошли - Аннапурна одна из самых сложных и опасных для восхождения вершин//)

Якщо не помиляюся, лавини дуже часті, основна причина смертності на ній. Якщо не помиляюся, лавини дуже часті, основна причина смертності на ній.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell