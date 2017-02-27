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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 21:26
asti написав:
А по-поводу не прошли - Аннапурна одна из самых сложных и опасных для восхождения вершин//)
Якщо не помиляюся, лавини дуже часті, основна причина смертності на ній.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:28
Искатель написав: Captain Obvious написав:
Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам.
Скоро.
Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.
Ничего подобного. Последний раз покупал по 27. По 29 брать не собираюсь! Бред какойто. Зачем?Весной возьму по 27-27,5.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:36
centurionus написав: asti написав:
А по-поводу не прошли - Аннапурна одна из самых сложных и опасных для восхождения вершин//)
Якщо не помиляюся, лавини дуже часті, основна причина смертності на ній.
Там целый комплекс причин - лавины одна из. У меня, если честно, никогда не было большого желания карабкаться на восьмитысячники - на них и просто посмотреть приятно//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:38
yuri_m написав:
Ну вот и козлов отпущения уже нашли. Осталось только раскрутить курс до 30, уволить Рожкову с Сологубом - и свалить на них всю вину.
Да, вы, батенька, оптимист.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:40
asti написав: Zebra написав:
осталось полторы гривны до курса 30 - рукой подать
Когда 3 года назад я был в Непале до искрящейся на солнце снегами и льдами вершины Аннапурны тоже, казалось, рукой подать...
Аннапурна - это когда с 8 в феврале 2014-го до 42 в феврале 2015-го. А с 28.5 до 30 - максимум Печерський пагорб )
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:49
asti написав:
а дальше - подсолнух, буряк, кукуруза...
... в обменках вместо валюты?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:53
vitaliian написав: asti написав:
а дальше - подсолнух, буряк, кукуруза...
... в обменках вместо валюты?
...как вариант//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:54
zРадио написав: asti написав: Zebra написав:
осталось полторы гривны до курса 30 - рукой подать
Когда 3 года назад я был в Непале до искрящейся на солнце снегами и льдами вершины Аннапурны тоже, казалось, рукой подать...
Аннапурна - это когда с 8 в феврале 2014-го до 42 в феврале 2015-го. А с 28.5 до 30 - максимум Печерський пагорб )
Шось таке...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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