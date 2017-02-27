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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6532653365346535>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 167
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
15
28-29
73%
122
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:А по-поводу не прошли - Аннапурна одна из самых сложных и опасных для восхождения вершин//)

Якщо не помиляюся, лавини дуже часті, основна причина смертності на ній.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:28

  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам. :)
Скоро.

Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.
Ничего подобного. Последний раз покупал по 27. По 29 брать не собираюсь! Бред какойто. Зачем?Весной возьму по 27-27,5.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:36

  centurionus написав:
  asti написав:А по-поводу не прошли - Аннапурна одна из самых сложных и опасных для восхождения вершин//)
Якщо не помиляюся, лавини дуже часті, основна причина смертності на ній.
Там целый комплекс причин - лавины одна из. У меня, если честно, никогда не было большого желания карабкаться на восьмитысячники - на них и просто посмотреть приятно//)
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:38

  yuri_m написав:Ну вот и козлов отпущения уже нашли. Осталось только раскрутить курс до 30, уволить Рожкову с Сологубом - и свалить на них всю вину.

Да, вы, батенька, оптимист.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:40

  asti написав:
  Zebra написав:осталось полторы гривны до курса 30 - рукой подать
Когда 3 года назад я был в Непале до искрящейся на солнце снегами и льдами вершины Аннапурны тоже, казалось, рукой подать...


Аннапурна - это когда с 8 в феврале 2014-го до 42 в феврале 2015-го. А с 28.5 до 30 - максимум Печерський пагорб )
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:а дальше - подсолнух, буряк, кукуруза...
... в обменках вместо валюты?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:53

  vitaliian написав:
  asti написав:а дальше - подсолнух, буряк, кукуруза...
... в обменках вместо валюты?
...как вариант//) :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:54

  zРадио написав:
  asti написав:
  Zebra написав:осталось полторы гривны до курса 30 - рукой подать
Когда 3 года назад я был в Непале до искрящейся на солнце снегами и льдами вершины Аннапурны тоже, казалось, рукой подать...
Аннапурна - это когда с 8 в феврале 2014-го до 42 в феврале 2015-го. А с 28.5 до 30 - максимум Печерський пагорб )
Шось таке...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интересно, а Мустанг 64-го смог бы ехать на высоте 8 км ? :)
Игорь
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  asti написав:
  Zebra написав:осталось полторы гривны до курса 30 - рукой подать
А если серьёзно - восходящий тренд, продолжающийся уже полтора месяца как по мне на излёте - ну 28,5 можем коснуться, не спорю, а дальше - подсолнух, буряк, кукуруза...

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Zebra
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