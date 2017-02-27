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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6532653365346535

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 167
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
15
28-29
73%
122
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:02

  Игорь написав:Интересно, а Мустанг 64-го смог бы ехать на высоте 8 км ? :)

не ехать а лететь и не мустанг а боинг!

Zebra это каждый год происходит доллар вверх потом откат до 27,50.
2019 был исключением - нерезы подарили баксодержателям курс 23.
В 2020м всё вернулось на круги своя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 жов, 2020 22:05, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:03

  Игорь написав:Интересно, а Мустанг 64-го смог бы ехать на высоте 8 км ? :)
Если бы там проложили дорогу, то вполне//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:22

  VALONI написав:
  Долярчик написав:Чекаємо 6-8го числа, а там іііііііююююююхххххххааааааааааааа..... вниз!(на пару десятків копійок... поступово до ~ 27,90) :)
Прогноз не мій, а пана Траста!

Якій сенс в прогнозах, що не мають жодних обгрунтувань?

Майте терпець! :mrgreen:
Почекайте наступного тижня! :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fin написав:
  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам. :)
Скоро.

Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.
Ничего подобного. Последний раз покупал по 27. По 29 брать не собираюсь! Бред какойто. Зачем?Весной возьму по 27-27,5.
70 центов возьмёте :) повезет -80

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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:39

  Игорь написав:Интересно, а Мустанг 64-го смог бы ехать на высоте 8 км ? :)

Не смог бы. Доказано ТопГиром. Тупо не хватает воздуха для движка и для водителя.
https://youtu.be/12eaiFm6k0k
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:13

  s0v7a написав:
Авторизація так і не працює!!! О вже не крутить кружелики , а знову пише "Неправильний номер телефону"! Коли полагодите?



никогда. Пару лет назад пытался пользоваться Укргазом он-лайн - вечно там что-то не работало. И они абсолютно не чешутся исправлять вечные глюки.
Так что, смиритесь - никогда.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:18

  Игорь написав:Интересно, а Мустанг 64-го смог бы ехать на высоте 8 км ? :)

Вопрос "Армянскому радио":
- Можно ли разогнать "Запорожец" до 200 км/ч?
"Армянское радио" отвечает:
- Можно, если запустить его с горы Арарат.
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