не ехать а лететь и не мустанг а боинг!
Zebra это каждый год происходит доллар вверх потом откат до 27,50.
2019 был исключением - нерезы подарили баксодержателям курс 23.
В 2020м всё вернулось на круги своя.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:02
не ехать а лететь и не мустанг а боинг!
Zebra это каждый год происходит доллар вверх потом откат до 27,50.
2019 был исключением - нерезы подарили баксодержателям курс 23.
В 2020м всё вернулось на круги своя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 жов, 2020 22:05, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:03
Если бы там проложили дорогу, то вполне//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:22
Майте терпець!
Почекайте наступного тижня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
70 центов возьмёте повезет -80
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:39
Не смог бы. Доказано ТопГиром. Тупо не хватает воздуха для движка и для водителя.
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:13
никогда. Пару лет назад пытался пользоваться Укргазом он-лайн - вечно там что-то не работало. И они абсолютно не чешутся исправлять вечные глюки.
Так что, смиритесь - никогда.
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:18
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