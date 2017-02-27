не ехать а лететь и не мустанг а боинг!
Zebra это каждый год происходит доллар вверх потом откат до 27,50.
2019 был исключением - нерезы подарили баксодержателям курс 23.
В 2020м всё вернулось на круги своя.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:02
не ехать а лететь и не мустанг а боинг!
Zebra это каждый год происходит доллар вверх потом откат до 27,50.
2019 был исключением - нерезы подарили баксодержателям курс 23.
В 2020м всё вернулось на круги своя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 жов, 2020 22:05, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:03
Если бы там проложили дорогу, то вполне//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:22
Майте терпець!
Почекайте наступного тижня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 05 жов, 2020 22:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
70 центов возьмёте повезет -80
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Додано: Пон 05 жов, 2020 22:39
Не смог бы. Доказано ТопГиром. Тупо не хватает воздуха для движка и для водителя.
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:13
никогда. Пару лет назад пытался пользоваться Укргазом он-лайн - вечно там что-то не работало. И они абсолютно не чешутся исправлять вечные глюки.
Так что, смиритесь - никогда.
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:18
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:25
Валютный рынок в контексте ДС
косвенно подтверждаются мои опасения что иностранцев хотят принудительно "удержать" (ногой под зад) от выхода из овгз пугая невыгодным курсом, поскольку удержать не особо получается курс вполне может зайти за 30. За "неэффективную работу с нерезами" на неделе уволят Рожкову и Сологуба, которые после Яшиной отставки логично были лишены всяких полномочий. Все предыдущие договоренности и гарантии которые давал Смолий нерезам де факто аннулированы, собственно с его отставки и двинулся вверх курс доллара. Стабилизец наступит когда нерезам дадут новые гарантии (маловероятно) либо когда вместо старых и потрепанных войдёт вечно молодой с бородой (ну вы поняли кто). Факты говорят о том что интересами нерезов больше никто не заморачивается, типа скатертью дорога. Поскольку ставку поднимать как я понял не будут с новыми нерезами рассчитаются курсовой разницей в 10%.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:51
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