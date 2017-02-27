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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6532653365346535

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 167
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
15
28-29
73%
122
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:02

  Игорь написав:Интересно, а Мустанг 64-го смог бы ехать на высоте 8 км ? :)

не ехать а лететь и не мустанг а боинг!

Zebra это каждый год происходит доллар вверх потом откат до 27,50.
2019 был исключением - нерезы подарили баксодержателям курс 23.
В 2020м всё вернулось на круги своя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 05 жов, 2020 22:05, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:03

  Игорь написав:Интересно, а Мустанг 64-го смог бы ехать на высоте 8 км ? :)
Если бы там проложили дорогу, то вполне//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:22

  VALONI написав:
  Долярчик написав:Чекаємо 6-8го числа, а там іііііііююююююхххххххааааааааааааа..... вниз!(на пару десятків копійок... поступово до ~ 27,90) :)
Прогноз не мій, а пана Траста!

Якій сенс в прогнозах, що не мають жодних обгрунтувань?

Майте терпець! :mrgreen:
Почекайте наступного тижня! :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

fin написав:
  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам. :)
Скоро.

Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.
Ничего подобного. Последний раз покупал по 27. По 29 брать не собираюсь! Бред какойто. Зачем?Весной возьму по 27-27,5.
70 центов возьмёте :) повезет -80

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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 22:39

  Игорь написав:Интересно, а Мустанг 64-го смог бы ехать на высоте 8 км ? :)

Не смог бы. Доказано ТопГиром. Тупо не хватает воздуха для движка и для водителя.
https://youtu.be/12eaiFm6k0k
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:13

  s0v7a написав:
Авторизація так і не працює!!! О вже не крутить кружелики , а знову пише "Неправильний номер телефону"! Коли полагодите?



никогда. Пару лет назад пытался пользоваться Укргазом он-лайн - вечно там что-то не работало. И они абсолютно не чешутся исправлять вечные глюки.
Так что, смиритесь - никогда.
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:18

  Игорь написав:Интересно, а Мустанг 64-го смог бы ехать на высоте 8 км ? :)

Вопрос "Армянскому радио":
- Можно ли разогнать "Запорожец" до 200 км/ч?
"Армянское радио" отвечает:
- Можно, если запустить его с горы Арарат.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 00:25

Валютный рынок в контексте ДС

косвенно подтверждаются мои опасения что иностранцев хотят принудительно "удержать" (ногой под зад) от выхода из овгз пугая невыгодным курсом, поскольку удержать не особо получается курс вполне может зайти за 30. За "неэффективную работу с нерезами" на неделе уволят Рожкову и Сологуба, которые после Яшиной отставки логично были лишены всяких полномочий. Все предыдущие договоренности и гарантии которые давал Смолий нерезам де факто аннулированы, собственно с его отставки и двинулся вверх курс доллара. Стабилизец наступит когда нерезам дадут новые гарантии (маловероятно) либо когда вместо старых и потрепанных войдёт вечно молодой с бородой (ну вы поняли кто). Факты говорят о том что интересами нерезов больше никто не заморачивается, типа скатертью дорога. Поскольку ставку поднимать как я понял не будут с новыми нерезами рассчитаются курсовой разницей в 10%.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 00:51

  vitaliian написав:Факты говорят о том что интересами нерезов больше никто не заморачивается, типа скатертью дорога

Интересы нерезов не должны быть выше интересов остальных участников рынка.
Коррупция обанкротит эту систему.
Zebra
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