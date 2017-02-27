Додано: Вів 06 жов, 2020 00:25

косвенно подтверждаются мои опасения что иностранцев хотят принудительно "удержать" (ногой под зад) от выхода из овгз пугая невыгодным курсом, поскольку удержать не особо получается курс вполне может зайти за 30. За "неэффективную работу с нерезами" на неделе уволят Рожкову и Сологуба, которые после Яшиной отставки логично были лишены всяких полномочий. Все предыдущие договоренности и гарантии которые давал Смолий нерезам де факто аннулированы, собственно с его отставки и двинулся вверх курс доллара. Стабилизец наступит когда нерезам дадут новые гарантии (маловероятно) либо когда вместо старых и потрепанных войдёт вечно молодой с бородой (ну вы поняли кто). Факты говорят о том что интересами нерезов больше никто не заморачивается, типа скатертью дорога. Поскольку ставку поднимать как я понял не будут с новыми нерезами рассчитаются курсовой разницей в 10%.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat