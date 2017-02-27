никогда. Пару лет назад пытался пользоваться Укргазом он-лайн - вечно там что-то не работало. И они абсолютно не чешутся исправлять вечные глюки.
Так что, смиритесь - никогда.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 жов, 2020 23:13
никогда. Пару лет назад пытался пользоваться Укргазом он-лайн - вечно там что-то не работало. И они абсолютно не чешутся исправлять вечные глюки.
Так что, смиритесь - никогда.
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:25
Валютный рынок в контексте ДС
косвенно подтверждаются мои опасения что иностранцев хотят принудительно "удержать" (ногой под зад) от выхода из овгз пугая невыгодным курсом, поскольку удержать не особо получается курс вполне может зайти за 30. За "неэффективную работу с нерезами" на неделе уволят Рожкову и Сологуба, которые после Яшиной отставки логично были лишены всяких полномочий. Все предыдущие договоренности и гарантии которые давал Смолий нерезам де факто аннулированы, собственно с его отставки и двинулся вверх курс доллара. Стабилизец наступит когда нерезам дадут новые гарантии (маловероятно) либо когда вместо старых и потрепанных войдёт вечно молодой с бородой (ну вы поняли кто). Факты говорят о том что интересами нерезов больше никто не заморачивается, типа скатертью дорога. Поскольку ставку поднимать как я понял не будут с новыми нерезами рассчитаются курсовой разницей в 10%.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 06 жов, 2020 00:51
Додано: Вів 06 жов, 2020 01:34
Додано: Вів 06 жов, 2020 07:50
Да никто особо не думал и не думает об интересах нерезов.
В конце концов не так много они и вложили - по мировым меркам вообще ерунда - участок земли в центре Гонконга//)
В прошлом году так сложились обстоятельства - все ломанулись в ОВГЗ, а в этом году обстоятельства другие - и из ОВГЗ выходят. В следующем году обстоятельства опять поменяются, возможно, опять начнут ОВГЗ брать...
Не нужно искать черную кошку в темной комнате.
Её там скорее всего просто нет//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 06 жов, 2020 08:22
И совсем не надо искать в тёмной комнате чёрную змею, тем более если она там есть.
Додано: Вів 06 жов, 2020 08:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Обставини не самі собою склались - їх склали. Ввесь час акцентують на вигоді внаслідок укріплення, але ще в окремих випадках ОВДП продавались із значним дисконтом - до 20%, а кому таємниця. Все разом дало до 80% у валюті за рік.
Абсолютно випадково.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:33
Ніхто їх не складав - восени 18-го року навіть валюту Україні не хотіли менше ніж під 10% річних позичати, про гривню я взагалі мовчу! А потім ситуація змінилася - повірили молодій команді і таке інше, при чому настільки повірили, що у кінці осені 19 року вже гривню позичали під 10% і навіть менше на початку 20-го.
То хто там що складав, я не розумію?
Менше слухайте Дубінського та інших посіпак
Коломойського та Медведчука!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2849/2855 все пропало
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:48
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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