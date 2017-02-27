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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6533653465356536

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 167
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
15
28-29
73%
122
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:51

  prodigy написав:
  kharkov_val написав:2849/2855 все пропало



у нас пока ...нет

2840/2847

вот видите и у вас нет, и у нас нет, я же говорю все пропало
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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  #<1 ... 6533653465356536
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