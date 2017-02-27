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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:51
prodigy написав: kharkov_val написав:
2849/2855 все пропало
у нас пока ...нет
2840/2847
вот видите и у вас нет, и у нас нет, я же говорю все пропало
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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