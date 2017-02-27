вот видите и у вас нет, и у нас нет, я же говорю все пропало
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 09:51
вот видите и у вас нет, и у нас нет, я же говорю все пропало
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а валюта на приход есть?
евро в Украине недооценен, ещё вчера земельный капитал наливал по 33,11 а сегодня уже масса мест где на приём 33,35
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 жов, 2020 10:30, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:29
Сейчас обычный сезонный фактор. Многие банкиры, экономисты это говорят. Плюс к этому сезонному фактору добавились непонятки с мвф и выход из овгз. Поэтому к весне будет откат однозначно, как всегда. Думаю, с 29-29.5 до 27-27.5 где-нибудь в апреле-мае 2021 года.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:31
"Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання
У висновках аудиторів йдеться про недоліки та фінансові порушення на понад 225 млрд гривень, а втрати бюджету через це становили 75 млрд гривень – більше за минулорічний прибуток всієї Групи включно з грошима від Стокгольмського арбітражу
В 2020-2023 роках збиток "Нафтогазу" становитиме 21 мільярд – Мінфін
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:37
под сезонным фактором обычно понимались закачка газа и конвертация урожая в валюту.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Лев 41/45
Що сьогодні знову продовжать робити нас разом?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:51
kharkov_val
Бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia и преподавать Йельского университета Стивен Роуч предсказывает коллапс доллара на фоне растущего дефиците текущего счета и сокращения внутренних сбережений
Загадка, сформулированная в 1960-х годах бывшим министром финансов Валери Жискаром д’Эстеном, скоро решится. По словам Жискара, Штаты эксплуатируют свое привилегированное положение эмитента мировой резервной валюты и беспрепятственно берут в долг у всего мира, чтобы расплатиться за свою привычку жить на широкую ногу. Но все хорошее когда-то кончается. Закончится и эта привилегия. По мнению экспертов, доллар рухнет на 35% уже к концу 2021 года.
Причина известна: резкое сокращение внутренних сбережений на фоне зияющей дыры в бюджете. Во втором квартале 2020 года чистые внутренние сбережения — показатель, учитывающий сбережения домохозяйств, компаний и государственного сектора с поправкой на инфляцию — вышел на отрицательную территорию и достиг −1.2%. Последний раз такое было во время мирового финансового кризиса. Более того, в квартальном исчислении показатель упал более чем на 4% а такие глубокие просадки фиксировались лишь в послевоенное время, в 1947 году.
продавайте доллар (он на пике)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:56
это примитивное видение ситуации...
никакой сезонности нет и не будет
почему деревья не растут до небес?
потому что население бедно(бизнес в там же) и нет бумаги в достаточном количестве, чтобы гоняться за валютой...поэтому ее и не вымели из банков
гривна будет плавно девальвировать, без форс-мажоров
надеюсь Зе не будет ставить Шевченко задачу удержать курс в коридоре 28,50-29,0 (и спалить 0,5-1,0 ярд звр)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 06 жов, 2020 10:59
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