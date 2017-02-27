Додано: Вів 06 жов, 2020 10:51

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Бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia и преподавать Йельского университета Стивен Роуч предсказывает коллапс доллара на фоне растущего дефиците текущего счета и сокращения внутренних сбережений

Загадка, сформулированная в 1960-х годах бывшим министром финансов Валери Жискаром д’Эстеном, скоро решится. По словам Жискара, Штаты эксплуатируют свое привилегированное положение эмитента мировой резервной валюты и беспрепятственно берут в долг у всего мира, чтобы расплатиться за свою привычку жить на широкую ногу. Но все хорошее когда-то кончается. Закончится и эта привилегия. По мнению экспертов, доллар рухнет на 35% уже к концу 2021 года.



Причина известна: резкое сокращение внутренних сбережений на фоне зияющей дыры в бюджете. Во втором квартале 2020 года чистые внутренние сбережения — показатель, учитывающий сбережения домохозяйств, компаний и государственного сектора с поправкой на инфляцию — вышел на отрицательную территорию и достиг −1.2%. Последний раз такое было во время мирового финансового кризиса. Более того, в квартальном исчислении показатель упал более чем на 4% а такие глубокие просадки фиксировались лишь в послевоенное время, в 1947 году.



продавайте доллар (он на пике)

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.