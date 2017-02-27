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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 653465356536653765386539>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 169
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
16
28-29
73%
123
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 09:51

  prodigy написав:
  kharkov_val написав:2849/2855 все пропало



у нас пока ...нет

2840/2847

вот видите и у вас нет, и у нас нет, я же говорю все пропало
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:15

Евро сегодня пойдет на очередной штурм 1.18
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kharkov_val написав:вот видите и у вас нет, и у нас нет, я же говорю все пропало
а валюта на приход есть?

  Mazay256 написав:Евро сегодня пойдет на очередной штурм 1.18

евро в Украине недооценен, ещё вчера земельный капитал наливал по 33,11 а сегодня уже масса мест где на приём 33,35
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 жов, 2020 10:30, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:29

Сейчас обычный сезонный фактор. Многие банкиры, экономисты это говорят. Плюс к этому сезонному фактору добавились непонятки с мвф и выход из овгз. Поэтому к весне будет откат однозначно, как всегда. Думаю, с 29-29.5 до 27-27.5 где-нибудь в апреле-мае 2021 года.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:31

"Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання
https://www.epravda.com.ua/publications ... /6/665879/
У висновках аудиторів йдеться про недоліки та фінансові порушення на понад 225 млрд гривень, а втрати бюджету через це становили 75 млрд гривень – більше за минулорічний прибуток всієї Групи включно з грошима від Стокгольмського арбітражу


В 2020-2023 роках збиток "Нафтогазу" становитиме 21 мільярд – Мінфін
https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/6/665938/
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:37

  fin написав:Сейчас обычный сезонный фактор. Многие банкиры, экономисты это говорят. Плюс к этому сезонному фактору добавились непонятки с мвф и выход из овгз. Поэтому к весне будет откат однозначно, как всегда. Думаю, с 29-29.5 до 27-27.5 где-нибудь в апреле-мае 2021 года.

под сезонным фактором обычно понимались закачка газа и конвертация урожая в валюту.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Лев 41/45

Що сьогодні знову продовжать робити нас разом? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:51

kharkov_val


Бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia и преподавать Йельского университета Стивен Роуч предсказывает коллапс доллара на фоне растущего дефиците текущего счета и сокращения внутренних сбережений
Загадка, сформулированная в 1960-х годах бывшим министром финансов Валери Жискаром д’Эстеном, скоро решится. По словам Жискара, Штаты эксплуатируют свое привилегированное положение эмитента мировой резервной валюты и беспрепятственно берут в долг у всего мира, чтобы расплатиться за свою привычку жить на широкую ногу. Но все хорошее когда-то кончается. Закончится и эта привилегия. По мнению экспертов, доллар рухнет на 35% уже к концу 2021 года.

Причина известна: резкое сокращение внутренних сбережений на фоне зияющей дыры в бюджете. Во втором квартале 2020 года чистые внутренние сбережения — показатель, учитывающий сбережения домохозяйств, компаний и государственного сектора с поправкой на инфляцию — вышел на отрицательную территорию и достиг −1.2%. Последний раз такое было во время мирового финансового кризиса. Более того, в квартальном исчислении показатель упал более чем на 4% а такие глубокие просадки фиксировались лишь в послевоенное время, в 1947 году.

продавайте доллар (он на пике)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:56

  vitaliian написав:
  fin написав:Сейчас обычный сезонный фактор. Многие банкиры, экономисты это говорят. Плюс к этому сезонному фактору добавились непонятки с мвф и выход из овгз. Поэтому к весне будет откат однозначно, как всегда. Думаю, с 29-29.5 до 27-27.5 где-нибудь в апреле-мае 2021 года.

под сезонным фактором обычно понимались закачка газа и конвертация урожая в валюту.


это примитивное видение ситуации...

никакой сезонности нет и не будет
почему деревья не растут до небес?
потому что население бедно(бизнес в там же) и нет бумаги в достаточном количестве, чтобы гоняться за валютой...поэтому ее и не вымели из банков

гривна будет плавно девальвировать, без форс-мажоров

надеюсь Зе не будет ставить Шевченко задачу удержать курс в коридоре 28,50-29,0 (и спалить 0,5-1,0 ярд звр)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 10:59

  prodigy написав: По мнению экспертов, доллар рухнет на 35% уже к концу 2021 года.

продавайте доллар (он на пике)


Вот прям вижу падение доллара с 28,5 на 35% -это до 18,50?
Или сначала должен вырасти до 44, а потом упасть до 28,5 ?
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