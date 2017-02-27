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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65356536653765386539>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 169
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
16
28-29
73%
123
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:01

  vitaliian написав:
  kharkov_val написав:вот видите и у вас нет, и у нас нет, я же говорю все пропало
а валюта на приход есть?

  Mazay256 написав:Евро сегодня пойдет на очередной штурм 1.18

евро в Украине недооценен, ещё вчера земельный капитал наливал по 33,11 а сегодня уже масса мест где на приём 33,35



доля евро в обороте валюты в Украине на больше 5% (спрос на евро со стороны населения минимальный) поэтому банки увеличивают маржу за риск

кстати на фунт маржа еще выше(потому как спрос на фунт ниже , чем на евро)

ЕЦБ думает о запуске цифрового евро
http://www.profinance.ru/news/2020/10/0 ... -evro.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:01

  Елена8 написав:
  prodigy написав: По мнению экспертов, доллар рухнет на 35% уже к концу 2021 года.

продавайте доллар (он на пике)


Вот прям вижу падение доллара с 28,5 на 35% -это до 18,50?
Или сначала должен вырасти до 44, а потом упасть до 28,5 ?


Да по 8 будет, а потом вообще станет по 5.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:03

  Елена8 написав:
  prodigy написав: По мнению экспертов, доллар рухнет на 35% уже к концу 2021 года.

продавайте доллар (он на пике)


Вот прям вижу падение доллара с 28,5 на 35% -это до 18,50?
Или сначала должен вырасти до 44, а потом упасть до 28,5 ?



какая глупость :mrgreen:

валюту продают за валюту

при чем тут гривна?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:07

  prodigy написав:
  Елена8 написав:
  prodigy написав: По мнению экспертов, доллар рухнет на 35% уже к концу 2021 года.

продавайте доллар (он на пике)


Вот прям вижу падение доллара с 28,5 на 35% -это до 18,50?
Или сначала должен вырасти до 44, а потом упасть до 28,5 ?



какая глупость :mrgreen:

валюту продают за валюту

при чем тут гривна?

Как это причём? Относительно чего доллар упадёт на 35% и сколько гривен он будет стоить после этого падения ?
Вы же рекомендуете его продавать - за какую валюту?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:12

  juristkostya написав:
  s0v7a написав:
Авторизація так і не працює!!! О вже не крутить кружелики , а знову пише "Неправильний номер телефону"! Коли полагодите?



никогда. Пару лет назад пытался пользоваться Укргазом он-лайн - вечно там что-то не работало. И они абсолютно не чешутся исправлять вечные глюки.
Так что, смиритесь - никогда.


Вітаю, juristkostya.

Костя, Ви ж юрист. Яке змиритись???

Підримка відкрито говорить, що вони не підтримують интернет еко-банк!
Та навкруги в офіційних описах на сайті друкують що воно має працювати!

Може там підримка прав споживачів ще чимось допоможе. :) Та головне, Вони з цього мають необгрунтований зиск!!!

Еко-банки не працюють для того, як на мене, щоб з платежами йшли в їх додатковий сервіс https://www.ukrgasbank.com/private/servis_online/ де є додаткова комісія у відсотках з суми платежу!!!

Ось Вам і необгрунтований додатковий зиск. Так що юристу прямий путь до суду! А Ви змиритись, та ще й ніколи...

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 06 жов, 2020 11:22, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:12

  fin написав:Сейчас обычный сезонный фактор. Многие банкиры, экономисты это говорят. Плюс к этому сезонному фактору добавились непонятки с мвф и выход из овгз. Поэтому к весне будет откат однозначно, как всегда. Думаю, с 29-29.5 до 27-27.5 где-нибудь в апреле-мае 2021 года.

а что, у нас обычно осенью печатный станок ОВГЗ запускают?
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Ніхто їх не складав - восени 18-го року навіть валюту Україні не хотіли менше ніж під 10% річних позичати, про гривню я взагалі мовчу! А потім ситуація змінилася - повірили молодій команді і таке інше, при чому настільки повірили, що у кінці осені 19 року вже гривню позичали під 10% і навіть менше на початку 20-го.
То хто там що складав, я не розумію?
Менше слухайте Дубінського та інших посіпак
Коломойського та Медведчука!


Гарний заклик, тільки якраз навпаки. Дубінський та інші посіпаки в молодій команді яка забезпечила казкові прибутки анонімним інвесторам.
Юлiя Самаєва
Редактор відділу економіки DT.UA
... для підвищення привабливості облігацій до багатьох із них додатково застосовувався дисконт від 2 до 15% до номіналу. Тобто, незважаючи на від початку високі ставки, інвестор отримував ще й додатковий дохід за рахунок наступного повернення повної вартості за номіналом.
І кожен, хто уважно спостерігає за діями регулятора на валютному ринку, розуміє, що Нацбанк впливає на курс і встановлює його на тому рівні, що потрібен. І головне запитання: кому потрібен? Країна жодних вигод від ревальвації не отримала. Зате їх точно отримали ті, хто купив облігації при курсі 28 грн/дол., а погашав при 24 грн/дол. Чи могли ці облігації купуватися в інтересах діючих членів правління самого НБУ або чиновників Мінфіну? Запросто. Все анонімно та секретно, як відповіли нам у самому Мінфіні. Ніхто ніколи не дізнається, за чий саме банкет ми так дорого заплатили.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html


Один високоповажний форумчанин порівнював НБУ з метеоцентром, а курс з погодою, на яку не має впливу. Бачимо зовсім інші оцінки дії чи бездіяльності цієї незалежної установи.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:16

  prodigy написав:
  Елена8 написав:
  prodigy написав: По мнению экспертов, доллар рухнет на 35% уже к концу 2021 года.

продавайте доллар (он на пике)


Вот прям вижу падение доллара с 28,5 на 35% -это до 18,50?
Или сначала должен вырасти до 44, а потом упасть до 28,5 ?



какая глупость :mrgreen:

валюту продают за валюту

при чем тут гривна?


Чувствую, что деньги лучше в такой момент держать в кармане.
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buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:21

  kharkov_val написав:
  fin написав:Сейчас обычный сезонный фактор. Многие банкиры, экономисты это говорят. Плюс к этому сезонному фактору добавились непонятки с мвф и выход из овгз. Поэтому к весне будет откат однозначно, как всегда. Думаю, с 29-29.5 до 27-27.5 где-нибудь в апреле-мае 2021 года.

а что, у нас обычно осенью печатный станок ОВГЗ запускают?

Интересный вопрос. Все течет - все меняется, конечно. А в нынешние времена инсайд из НБУ переоценить сложно.

Тут еще важен инсайд представленный в качестве информации, а не в качестве данных, которые слабо понятны большинству интересующихся валютными колебаниями на рынке. Отчеты, публикуемые НБУ за прошедший месяц могут лишь объяснить то, что произошло в прошлом месяце и то чаще всего завуалированно :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Елена8 написав:Как это причём? Относительно чего доллар упадёт на 35% и сколько гривен он будет стоить после этого падения ?
доллар мера исчисления долговых обязательств, так и простили 35% долга странам с мягкими валютами.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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