Ось Вам і необгрунтований додатковий зиск. Так що юристу прямий путь до суду! А Ви змиритись, та ще й ніколи...
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 06 жов, 2020 11:22, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
fin написав:Сейчас обычный сезонный фактор. Многие банкиры, экономисты это говорят. Плюс к этому сезонному фактору добавились непонятки с мвф и выход из овгз. Поэтому к весне будет откат однозначно, как всегда. Думаю, с 29-29.5 до 27-27.5 где-нибудь в апреле-мае 2021 года.
а что, у нас обычно осенью печатный станок ОВГЗ запускают?
Пиво отпускается только членам профсоюза. http://kurs.kharkov.com/
asti написав:Ніхто їх не складав - восени 18-го року навіть валюту Україні не хотіли менше ніж під 10% річних позичати, про гривню я взагалі мовчу! А потім ситуація змінилася - повірили молодій команді і таке інше, при чому настільки повірили, що у кінці осені 19 року вже гривню позичали під 10% і навіть менше на початку 20-го. То хто там що складав, я не розумію? Менше слухайте Дубінського та інших посіпак Коломойського та Медведчука!
Гарний заклик, тільки якраз навпаки. Дубінський та інші посіпаки в молодій команді яка забезпечила казкові прибутки анонімним інвесторам.
Юлiя Самаєва Редактор відділу економіки DT.UA ... для підвищення привабливості облігацій до багатьох із них додатково застосовувався дисконт від 2 до 15% до номіналу. Тобто, незважаючи на від початку високі ставки, інвестор отримував ще й додатковий дохід за рахунок наступного повернення повної вартості за номіналом. І кожен, хто уважно спостерігає за діями регулятора на валютному ринку, розуміє, що Нацбанк впливає на курс і встановлює його на тому рівні, що потрібен. І головне запитання: кому потрібен? Країна жодних вигод від ревальвації не отримала. Зате їх точно отримали ті, хто купив облігації при курсі 28 грн/дол., а погашав при 24 грн/дол. Чи могли ці облігації купуватися в інтересах діючих членів правління самого НБУ або чиновників Мінфіну? Запросто. Все анонімно та секретно, як відповіли нам у самому Мінфіні. Ніхто ніколи не дізнається, за чий саме банкет ми так дорого заплатили. https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html
Один високоповажний форумчанин порівнював НБУ з метеоцентром, а курс з погодою, на яку не має впливу. Бачимо зовсім інші оцінки дії чи бездіяльності цієї незалежної установи.
fin написав:Сейчас обычный сезонный фактор. Многие банкиры, экономисты это говорят. Плюс к этому сезонному фактору добавились непонятки с мвф и выход из овгз. Поэтому к весне будет откат однозначно, как всегда. Думаю, с 29-29.5 до 27-27.5 где-нибудь в апреле-мае 2021 года.
а что, у нас обычно осенью печатный станок ОВГЗ запускают?
Интересный вопрос. Все течет - все меняется, конечно. А в нынешние времена инсайд из НБУ переоценить сложно.
Тут еще важен инсайд представленный в качестве информации, а не в качестве данных, которые слабо понятны большинству интересующихся валютными колебаниями на рынке. Отчеты, публикуемые НБУ за прошедший месяц могут лишь объяснить то, что произошло в прошлом месяце и то чаще всего завуалированно .