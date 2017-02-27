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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 653665376538653965406541>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 170
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
16
28-29
73%
124
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:33

  prodigy написав:Бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia и преподавать Йельского университета Стивен Роуч предсказывает коллапс доллара на фоне растущего дефиците текущего счета и сокращения внутренних сбережений
... По мнению экспертов, доллар рухнет на 35% уже к концу 2021 года.
... продавайте доллар (он на пике)

Недавний рост курса доллара США продлится менее трех месяцев, по мнению большинства валютных стратегов, опрошенных Reuters, которые заявили, что “доллар будет кататься на американских горках в преддверии президентских выборов в США”.
В сентябре доллар вырос более чем на 2% - это лучший результат за месяц в этом году. Но доллар по-прежнему упал более чем на 3% в 2020 году, и не ожидается, что этот убыток будет компенсирован в следующем году, согласно опросу Reuters, проведенному с участием около 80 стратегов в период с 28 сентября по 5 октября.
В то время как положительный тест Трампа на COVID-19 и данные о позициях валютных фьючерсов США указывают на потенциал роста курса доллара, почти три четверти аналитиков, 54 из 75, в ответ на дополнительный вопрос заявили, что недавний рост курса доллара продлится менее трех месяцев.
Но за пределами краткосрочной перспективы стратеги по-прежнему скептически относятся к силе доллара, поскольку агрессивное смягчение мер Федеральной резервной системы США свело на нет преимущество в доходности долларовых активов.
AlexxK
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:35

  Ой+ написав:
  asti написав:Ніхто їх не складав - восени 18-го року навіть валюту Україні не хотіли менше ніж під 10% річних позичати, про гривню я взагалі мовчу! А потім ситуація змінилася - повірили молодій команді і таке інше, при чому настільки повірили, що у кінці осені 19 року вже гривню позичали під 10% і навіть менше на початку 20-го.
То хто там що складав, я не розумію?
Менше слухайте Дубінського та інших посіпак
Коломойського та Медведчука!
Гарний заклик, тільки якраз навпаки. Дубінський та інші посіпаки в молодій команді яка забезпечила казкові прибутки анонімним інвесторам.
Юлiя Самаєва
Редактор відділу економіки DT.UA
... для підвищення привабливості облігацій до багатьох із них додатково застосовувався дисконт від 2 до 15% до номіналу. Тобто, незважаючи на від початку високі ставки, інвестор отримував ще й додатковий дохід за рахунок наступного повернення повної вартості за номіналом.
І кожен, хто уважно спостерігає за діями регулятора на валютному ринку, розуміє, що Нацбанк впливає на курс і встановлює його на тому рівні, що потрібен. І головне запитання: кому потрібен? Країна жодних вигод від ревальвації не отримала. Зате їх точно отримали ті, хто купив облігації при курсі 28 грн/дол., а погашав при 24 грн/дол. Чи могли ці облігації купуватися в інтересах діючих членів правління самого НБУ або чиновників Мінфіну? Запросто. Все анонімно та секретно, як відповіли нам у самому Мінфіні. Ніхто ніколи не дізнається, за чий саме банкет ми так дорого заплатили.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html
Один високоповажний форумчанин порівнював НБУ з метеоцентром, а курс з погодою, на яку не має впливу. Бачимо зовсім інші оцінки дії чи бездіяльності цієї незалежної установи.
Я вас дуже прошу, не цитуйте тут Дзеркало Тижня та інші рупори олігархів (у випадку з ДТ - Коломойського), а портрет Дубінського можете собі у кімнаті повісити якщо він вам так подобається! Мінфін ніколи не продавав і не продає ОВДП з дисконтом на своїх аукціонах, навіщо, коли на них і так величезний попит - навпаки заявок було стільки, що інколи значну частину їх обрізали. Наприклад, одного разу мені замість 500 паперів як я хотів продали лише 224! З дисконтом папери можуть продаватися (і продаються) лише на вторинному ринку до якого ні Мінфін ні НБУ не мають (поки що) ніякого відношення//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:39

Прогноз

В течении месяца-двух курс опустится до 28, где и будет плюс-минус находится до весны с возможными временными колебаниями.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:46

  Vlad442 написав:В течении месяца-двух курс опустится до 28, где и будет плюс-минус находится до весны с возможными временными колебаниями.

Доброго дня.
Арґументами поділитесь чи це така ваша хотілка?
А чому всі мовчать, що МБ трішки вниз пішов на старті торгів при робочій маржі?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:47

  kmk написав:
  Amat написав:
Последний раз покупал по 27,76 кажется.
Но сейчас, например, собираю гривну иноверию, что ниже 28,2 ещё сходим разок до НГ.
Посмотрим

А в чем смысл? Нервы пощекотать, смотря на уходящий поезд? Трудно сдать по 28,45 купленное, например, на прошлой неделе по 28,35? А на позапрошлой ещё дешевле


Суммы не существенны. Оборотки хватает. Лень кеды надевать.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:А чому всі мовчать, що МБ трішки вниз пішов на старті торгів при робочій маржі?
на 4 коп? это несерьёзно
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:53

  Realist написав:
  Vlad442 написав:В течении месяца-двух курс опустится до 28, где и будет плюс-минус находится до весны с возможными временными колебаниями.

Доброго дня.
Арґументами поділитесь чи це така ваша хотілка?
А чому всі мовчать, що МБ трішки вниз пішов на старті торгів при робочій маржі?

Длительный пологий рост без откатов обычно сопровождается коррекцией. Курс любит стабилизироватьтся на круглых цифрах. Сезонность - пик курса приходится но середину-конец осени.
Можно еще поднакидать, но это будут не аргументы, а ощущения.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Вів 06 жов, 2020 11:56, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:53

Коллеги что слышно ? НБУ вышел сегодня ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:56

  vitaliian написав:
  Realist написав:А чому всі мовчать, що МБ трішки вниз пішов на старті торгів при робочій маржі?
на 4 коп? это несерьёзно

Это первый камень из обещаных 30% ослабления доллара :mrgreen:

Откатище,берегитесь,кто 2 месяца ждал?
Возрадуйтесь и распишитесь((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 11:57

  zzzzzz написав:Коллеги что слышно ? НБУ вышел сегодня ?

Куда вышел?
Покупать?
Дайте курсу хоть немного откатить.
Ничего лишнего с утра не употребляли?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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