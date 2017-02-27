Какие могут быть аргументы?Просто человеку нравится циферь.А сегодняшний типаукрепляж связан с саммитом Украина-ЕС.Президент должен выступить на позитиве)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 11:59
Какие могут быть аргументы?Просто человеку нравится циферь.А сегодняшний типаукрепляж связан с саммитом Украина-ЕС.Президент должен выступить на позитиве)
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:18
Если суммы не существенны, то писать зачем?)))
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.10.2020.....................28,3803
Гривна укрепилась на 2 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. Это самый узкий спред по состоянию на 10 часов на моей короткой памяти. После которткого перекура бодренько направились вниз, преодолев за 20 минут 2.5 копейки. Взяли паузу. После 11-10 снова уверенно пошли вниз. По дороге спред краткосрочно сужался до 1 копейки. К 12 опустились на 3.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3750 (возможна корректировка), что на 6 копеек ниже открытия. Укрепляемся относительно обеих основных валют, которые пребывают в состоянии относительного покоя.
Если так дальше пойдет, нельзя исключить появление регулятора с покупкой.
НБУ вчера продал 8.2 млн.
Остатки на коррсчетах подросли. Рост связан с расходами казначейства. Частично поступления из казначейства компенсировали, в порядке значимости объемов, рост объема суточных сертификатов, наличка и интервенция. Объем суточного рефинанса стабилизировался.
После бурного четверга в пятницу объем валютного рынка снизился с 513.6 до 434 млн. Обороты чистые, остались выше среды. Вопреки общей тенденции, клиентские обороты выросли по обеим позициям, спрос изрядно превышал предложение.
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:32
У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 мільярдів гривень.
Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону "Про державний бюджет на 2021 рік".
За розрахунками Мінфіну в 2020 році збитки НЕКу перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році – 3,5 млрд грн, в 2022 році – 4,6 млрд грн, а в 2023 році – 3,1 млрд грн.
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:39
Фіксуємо результати прогнозу
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
локальное дно достигнуто?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:40
Мені залишилась незрозуміла поведінка готівкового ринку на вихідних. Швидше за все вона стала наслідком подій які відбулись на МБ в пятницю.
На скільки зараз ринок збалансований. В кінці минулого тижня на перших ролях були покупці. Цього тижня платять аванси і картина різко змінилась?
Звідци роблю висновок, що гривні у бізнесу не так вже і багато. Всі налякані невизначеністю і при можливості залишаються у валюті.(не продають її). Для економіки така ситуація не є доброю. Таке враження що якесь зачароване коло (недовіри до гривні) і ніхто його не може розірвати.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а вот похоже и откатец нарисовался, когда его уже особо никто и не ждал. где-то до 28-ми+-.
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:42
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: +0,0147(+0,0191). ПРИПАЛИ. Йшло догори в пройдешньому тижні по 1,47 копійки за добу. Це на пів копійки повільніше. Знову пригальмували!
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: +0,0100(+0,0103). СерРічна росла на тижні в середньому по + 1,00 копійки за добу. Також трошечки пригальмували. Та потяг собі йде і йде на Богодухів...
Повні оберти МБ за тиждень 1881,4944(1926,6411) млн. долярів. Припали! Робочий тиждень повний. А який дурень при сталому рості буде більше продавати? Середні оберти за цей час склали всього 376,30(385,33) млн.дол. Припали та знову лишилися вищими за Среднеарифметичні оберти за рік на добу 359,87(359,43) млн.грн., які лишилися майже на тому ж рівні. Зміна на 0,44 млн.грн. дуже мала величина, щоб звертати на неї увагу. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 28,3803(28,2934) грн./доляр. А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,5691(26,5191) грн./дол. і це на 1.81(1,77) грн./дол. меньше поточного курсу. Підросло! Тобто вигода при продажі доляра 6.82(6,69) відсотка. Підросла.
Доляр перекуплено на 1,81 гривні.
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра з початку тижня дорівнювало 28,3188(28,2233) грн./$. Воно виросло! І таки так, на тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче!
Знову тиждень - чотири кроки вгору і крочок додолу.
Про те, маємо вже сьомий тиждень поспіль середньотижневе падіння гривні.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 06 жов, 2020 12:57
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