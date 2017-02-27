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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:02
Striker написав: Alex2007 написав:
а вот похоже и откатец нарисовался, когда его уже особо никто и не ждал. где-то до 28-ми+-.
Я ждал. Коррекция в любом случае должна быть. Будет шанс откупиться тем кто слился раньше времени.
Дешевше буде?
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:05
prodigy написав:kharkov_val
Бывший председатель совета директоров Morgan Stanley Asia и преподавать Йельского университета Стивен Роуч предсказывает коллапс доллара на фоне растущего дефиците текущего счета и сокращения внутренних сбережений
Загадка, сформулированная в 1960-х годах бывшим министром финансов Валери Жискаром д’Эстеном, скоро решится. По словам Жискара, Штаты эксплуатируют свое привилегированное положение эмитента мировой резервной валюты и беспрепятственно берут в долг у всего мира, чтобы расплатиться за свою привычку жить на широкую ногу.
Но все хорошее когда-то кончается. Закончится и эта привилегия. По мнению экспертов, доллар рухнет на 35% уже к концу 2021 года.
Причина известна: резкое сокращение внутренних сбережений на фоне зияющей дыры в бюджете. Во втором квартале 2020 года чистые внутренние сбережения — показатель, учитывающий сбережения домохозяйств, компаний и государственного сектора с поправкой на инфляцию — вышел на отрицательную территорию и достиг −1.2%. Последний раз такое было во время мирового финансового кризиса. Более того, в квартальном исчислении показатель упал более чем на 4% а такие глубокие просадки фиксировались лишь в послевоенное время, в 1947 году.
продавайте доллар (он на пике)
а вы чего радуетесь ? гривна подкреплена долларами США и облигациями гос займа США , то есть гривна это маленькая пирамидка основанная на большой. наши ЗВР это американские бумаги и американские доллары и 1% ( шутка) настоящего золота . Если Будет крах долара США гривна крякнет раза в три больше . Так что ...болейте за доллар США . Или смотрите слугу народа ( сериал) и готовьтесь нести на площадь все ваше
золото ( см. последнюю серию) и все ваши сбережения.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:21
Zebra, Moneta, Искатель, somilitark, 75stasstas75, yuri_m, Xenon,
Как там "патрицать" поживают?
А то германа все заждались.
Востаннє редагувалось Captain Obvious
в Вів 06 жов, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:22
-10 коп за 3 часа
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:22
Faceless написав: Trast написав: Captain Obvious написав:
Откат будет когда Все перестанут в него верить)
То есть, по идее, уже скоро.
Звісно, що буде , але після 8 жовтня.
Yami, по челенджу, звісно, що я мав на увазі до десятичних включно, а як їнакше?
Не може ж бути 27,1 і 27, 9 прогноз однаковим?
Якщо б так було, то навіщо б був челендж і навіщо б ви в прогнозі вказували десятичні?
Ще там хтось питався мене, а який же мій прогноз по моєму челенджу на 30 вересня?
- 28,6 буде на 30 вересня- це пік, з 6-8 жовтня буде 27, 8.
Всім добра!
Фіксуємо результати прогнозу
Так він потім підкорегував/уточнив, що пік курсу припаде на 6-8 жовтня(отих 28,6) а далі буде відкат!
Так що, якщо справді зараз почався відкат - то, як то кажуть - респект і уважуха пану Трасту!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Востаннє редагувалось Долярчик
в Вів 06 жов, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:26
yama написав:
Если Будет крах долара США гривна крякнет раза в три больше
Тут речь можно вести не о крахе доллара (который, имхо, невозможен по определению), а об его ситуационном ослаблении в Миру, что ситуационно приведет к укреплению гривны в степях Украины. Но до выборов в штатах я бы не рассчитывал на ослабление бакса – ни в мире, ни в Украине.
Вот фонда может рухнуть в любой момент. Или нефть опустят ниже плинтуса, как уже было недавно. И куда в таком случае побегут инвесторы? В него, родимого.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:26
Будет вам откат.Ждиде
Откатил,закатил,откатил,закатил...)))*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:28
Captain Obvious написав:
Zebra, Moneta, Искатель, somilitark, 75stasstas75, yuri_m, Xenon,
Как там "патрицать" поживают?
А то германа все заждались.
Передышка до выборов,а там уже 30 одним махом на бюджетном распиле,без интервенций НБУ,на отозванном безвизе,на ускоренном бегстве нерезов.
Так что будети 35 лёгенько.
А когда будет хотя бы 27.хх маякните,буду крепко ждать((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 06 жов, 2020 13:30
odessit2007 написав:
27.60-27.67/27.73-27.75
думаю скоро немного вниз
Люди ваши земели волнуются,вниз так вниз!!!
Ответ на сообщение от 5.08
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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