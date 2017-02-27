Додано: Вів 06 жов, 2020 13:47

Realist написав: Мені залишилась незрозуміла поведінка готівкового ринку на вихідних. Швидше за все вона стала наслідком подій які відбулись на МБ в пятницю. Мені залишилась незрозуміла поведінка готівкового ринку на вихідних. Швидше за все вона стала наслідком подій які відбулись на МБ в пятницю.

Realist написав: На скільки зараз ринок збалансований. В кінці минулого тижня на перших ролях були покупці. Цього тижня платять аванси і картина різко змінилась? На скільки зараз ринок збалансований. В кінці минулого тижня на перших ролях були покупці. Цього тижня платять аванси і картина різко змінилась?

Realist написав: Звідци роблю висновок, що гривні у бізнесу не так вже і багато. Всі налякані невизначеністю і при можливості залишаються у валюті.(не продають її). Для економіки така ситуація не є доброю. Таке враження що якесь зачароване коло (недовіри до гривні) і ніхто його не може розірвати. Звідци роблю висновок, що гривні у бізнесу не так вже і багато. Всі налякані невизначеністю і при можливості залишаються у валюті.(не продають її). Для економіки така ситуація не є доброю. Таке враження що якесь зачароване коло (недовіри до гривні) і ніхто його не може розірвати.

Я не слежу за наличным рынком, особенно в выходныеНе готов судить по одной сессии. И уж тем более не готов выделить какой-то один фактор, повлиявший на ситуацию. На прошлой неделе тоже был кратковременный всплеск предложения со стороны клиентов (бизнеса). О сбалнсированности рынка можно судить только по масштабам интервенций. На прошлой неделе интервенция была одна и, похоже, ситуативная. Вчера продали крохи. В целом, наверно, можно говорить об относительной сбалансированности.Начну с того, что немалая доля рынка - это собственные операции банков. С некоторой натяжкой их можно назвать спекуляцией, по крайней мере эффект компенсации перекосов в клиентских операциях виден невооруженным глазом. Гривны у банков очень много, поэтому от вывода о ее дефиците я воздержусь.Ситуация с придерживанием валюты вполне вписывается в обычную психологию поведения рынка. Когда курс растет, все до последнего тянут с продажей валюты, формируя отложенное предложение. Когда курс падает, все до последнего тянут с покупкой, формируя отложенный спрос, это мы наблюдали совсем недавно. Когда достигается критическая масса, происходит разворот, это основная причина постоянных колебаний на всех рынках.Последнее время НБУ стал жестче сглаживать колебания, поэтому картина кажется необычной, но рынок все равно свое возьмет. Могу осторожно предположить, что мелкие колебания будут погашены, а период существенных увеличится. Но это не точно