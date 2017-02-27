Потому что верю в откат. Солидарности ради, так сказать (((-;
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:35
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:43
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:45
Це про курсову "пилу")))
Згадався старий анекдот про Кінг Конга
"... вперед бригада - назад бригада, вперед бригада - назад бригада.... Стоп, бригада!... Івана за шкірку затягнуло... "
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 06 жов, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не слежу за наличным рынком, особенно в выходные
Не готов судить по одной сессии. И уж тем более не готов выделить какой-то один фактор, повлиявший на ситуацию. На прошлой неделе тоже был кратковременный всплеск предложения со стороны клиентов (бизнеса). О сбалнсированности рынка можно судить только по масштабам интервенций. На прошлой неделе интервенция была одна и, похоже, ситуативная. Вчера продали крохи. В целом, наверно, можно говорить об относительной сбалансированности.
Начну с того, что немалая доля рынка - это собственные операции банков. С некоторой натяжкой их можно назвать спекуляцией, по крайней мере эффект компенсации перекосов в клиентских операциях виден невооруженным глазом. Гривны у банков очень много, поэтому от вывода о ее дефиците я воздержусь.
Ситуация с придерживанием валюты вполне вписывается в обычную психологию поведения рынка. Когда курс растет, все до последнего тянут с продажей валюты, формируя отложенное предложение. Когда курс падает, все до последнего тянут с покупкой, формируя отложенный спрос, это мы наблюдали совсем недавно. Когда достигается критическая масса, происходит разворот, это основная причина постоянных колебаний на всех рынках.
Последнее время НБУ стал жестче сглаживать колебания, поэтому картина кажется необычной, но рынок все равно свое возьмет. Могу осторожно предположить, что мелкие колебания будут погашены, а период существенных увеличится. Но это не точно
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
со всем согласен кроме последнего, периоды между колебаниями в 20м году были очень небольшие.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 06 жов, 2020 13:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Коротше, тепер треба гнати курс до 26 до двадцятих чисел, а там розклеяти на всіх біл-бордах, на ЗЕлененькому фоні - "26 - зробили ми!"
Так, хоч як якісь голоси наберуть на виборах
А ні, то тоді печалька - можуть і не набрати, навіть, 3-5% голосів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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