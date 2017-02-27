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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6538653965406541

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 170
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
16
28-29
73%
124
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:35

  kmk написав:Если суммы не существенны, то писать зачем?)))


Потому что верю в откат. Солидарности ради, так сказать (((-;
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:43

  Investor_K написав:Дешевше буде?

Думаю, что да. Может быть не сейчас, может ближе к концу месяца, но коррекция должна быть хотя бы до 28,1. НБУ нужно будет вернуть потраченное из ЗВР, а для этого нужна коррекция.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:45

Це про курсову "пилу")))

  kulishgazmagnat написав:Будет вам откат.Ждиде
Откатил,закатил,откатил,закатил...)))

*Відправлено з Чату

Згадався старий анекдот про Кінг Конга :D
"... вперед бригада - назад бригада, вперед бригада - назад бригада.... Стоп, бригада!... Івана за шкірку затягнуло... "
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 06 жов, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Мені залишилась незрозуміла поведінка готівкового ринку на вихідних. Швидше за все вона стала наслідком подій які відбулись на МБ в пятницю.

Я не слежу за наличным рынком, особенно в выходные :)
  Realist написав:На скільки зараз ринок збалансований. В кінці минулого тижня на перших ролях були покупці. Цього тижня платять аванси і картина різко змінилась?

Не готов судить по одной сессии. И уж тем более не готов выделить какой-то один фактор, повлиявший на ситуацию. На прошлой неделе тоже был кратковременный всплеск предложения со стороны клиентов (бизнеса). О сбалнсированности рынка можно судить только по масштабам интервенций. На прошлой неделе интервенция была одна и, похоже, ситуативная. Вчера продали крохи. В целом, наверно, можно говорить об относительной сбалансированности.
  Realist написав:Звідци роблю висновок, що гривні у бізнесу не так вже і багато. Всі налякані невизначеністю і при можливості залишаються у валюті.(не продають її). Для економіки така ситуація не є доброю. Таке враження що якесь зачароване коло (недовіри до гривні) і ніхто його не може розірвати.

Начну с того, что немалая доля рынка - это собственные операции банков. С некоторой натяжкой их можно назвать спекуляцией, по крайней мере эффект компенсации перекосов в клиентских операциях виден невооруженным глазом. Гривны у банков очень много, поэтому от вывода о ее дефиците я воздержусь.
Ситуация с придерживанием валюты вполне вписывается в обычную психологию поведения рынка. Когда курс растет, все до последнего тянут с продажей валюты, формируя отложенное предложение. Когда курс падает, все до последнего тянут с покупкой, формируя отложенный спрос, это мы наблюдали совсем недавно. Когда достигается критическая масса, происходит разворот, это основная причина постоянных колебаний на всех рынках.
Последнее время НБУ стал жестче сглаживать колебания, поэтому картина кажется необычной, но рынок все равно свое возьмет. Могу осторожно предположить, что мелкие колебания будут погашены, а период существенных увеличится. Но это не точно :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Могу осторожно предположить, что мелкие колебания будут погашены, а период существенных увеличится. Но это не точно
со всем согласен кроме последнего, периоды между колебаниями в 20м году были очень небольшие.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 13:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Коротше, тепер треба гнати курс до 26 до двадцятих чисел, а там розклеяти на всіх біл-бордах, на ЗЕлененькому фоні - "26 - зробили ми!" :)
Так, хоч як якісь голоси наберуть на виборах :)
А ні, то тоді печалька - можуть і не набрати, навіть, 3-5% голосів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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