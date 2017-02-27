Realist написав:Мені залишилась незрозуміла поведінка готівкового ринку на вихідних. Швидше за все вона стала наслідком подій які відбулись на МБ в пятницю.
Я не слежу за наличным рынком, особенно в выходные
Realist написав:На скільки зараз ринок збалансований. В кінці минулого тижня на перших ролях були покупці. Цього тижня платять аванси і картина різко змінилась?
Не готов судить по одной сессии. И уж тем более не готов выделить какой-то один фактор, повлиявший на ситуацию. На прошлой неделе тоже был кратковременный всплеск предложения со стороны клиентов (бизнеса). О сбалнсированности рынка можно судить только по масштабам интервенций. На прошлой неделе интервенция была одна и, похоже, ситуативная. Вчера продали крохи. В целом, наверно, можно говорить об относительной сбалансированности.
Realist написав:Звідци роблю висновок, що гривні у бізнесу не так вже і багато. Всі налякані невизначеністю і при можливості залишаються у валюті.(не продають її). Для економіки така ситуація не є доброю. Таке враження що якесь зачароване коло (недовіри до гривні) і ніхто його не може розірвати.
Начну с того, что немалая доля рынка - это собственные операции банков. С некоторой натяжкой их можно назвать спекуляцией, по крайней мере эффект компенсации перекосов в клиентских операциях виден невооруженным глазом. Гривны у банков очень много, поэтому от вывода о ее дефиците я воздержусь. Ситуация с придерживанием валюты вполне вписывается в обычную психологию поведения рынка. Когда курс растет, все до последнего тянут с продажей валюты, формируя отложенное предложение. Когда курс падает, все до последнего тянут с покупкой, формируя отложенный спрос, это мы наблюдали совсем недавно. Когда достигается критическая масса, происходит разворот, это основная причина постоянных колебаний на всех рынках. Последнее время НБУ стал жестче сглаживать колебания, поэтому картина кажется необычной, но рынок все равно свое возьмет. Могу осторожно предположить, что мелкие колебания будут погашены, а период существенных увеличится. Но это не точно
Долярчик написав:Коротше, тепер треба гнати курс до 26 до двадцятих чисел, а там розклеяти на всіх біл-бордах, на ЗЕлененькому фоні - "26 - зробили ми!" Так, хоч як якісь голоси наберуть на виборах А ні, то тоді печалька - можуть і не набрати, навіть, 3-5% голосів.
у вас короткая память, президент чётко называл курс 30
«Как жить, если бюджет посчитан по курсу 30». Зеленский считает, что предприятия закрылись из-за «сильной» гривны
https://minfin.com.ua/2020/07/09/48530633/
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 жов, 2020 14:05, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Долярчик написав:Коротше, тепер треба гнати курс до 26 до двадцятих чисел, а там розклеяти на всіх біл-бордах, на ЗЕлененькому фоні - "26 - зробили ми!" Так, хоч як якісь голоси наберуть на виборах А ні, то тоді печалька - можуть і не набрати, навіть, 3-5% голосів.
если они погонят до 26 до выборов - то зеленая плесень рискует вообще до выборов не дотянуть и рискует быть выкинутыми вперед ногами из властных кабинетов
asti написав:Менше слухайте Дубінського та інших посіпак Коломойського та Медведчука!
Юлiя Самаєва Редактор відділу економіки DT.UA ... для підвищення привабливості облігацій до багатьох із них додатково застосовувався дисконт від 2 до 15% до номіналу. Тобто, незважаючи на від початку високі ставки, інвестор отримував ще й додатковий дохід за рахунок наступного повернення повної вартості за номіналом. https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html
Я вас дуже прошу, не цитуйте тут Дзеркало Тижня та інші рупори олігархів (у випадку з ДТ - Коломойського), а портрет Дубінського можете собі у кімнаті повісити якщо він вам так подобається! Мінфін ніколи не продавав і не продає ОВДП з дисконтом на своїх аукціонах, навіщо, коли на них і так величезний попит - навпаки заявок було стільки, що інколи значну частину їх обрізали. Наприклад, одного разу мені замість 500 паперів як я хотів продали лише 224! З дисконтом папери можуть продаватися (і продаються) лише на вторинному ринку до якого ні Мінфін ні НБУ не мають (поки що) ніякого відношення//)
Якщо Вам не продали в якийсь момент, то значить ніколи нікому теж не продають з дисконтом? І попит завжди величезний? А ДТ рупор Коломойського? І Дубінський має стосунок до ДТ? ДТ послідовно і багаторічно оприлюднює різні темні сторони діяльності Коломойського, в тому числі Самаєва. Але вибори свідчать, що основна маса народу ДТ не читають.