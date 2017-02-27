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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65406541654265436544>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 171
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
16
28-29
73%
125
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:14

  Ой+ написав:
  asti написав:Я вас дуже прошу, не цитуйте тут Дзеркало Тижня та інші рупори олігархів (у випадку з ДТ - Коломойського), а портрет Дубінського можете собі у кімнаті повісити якщо він вам так подобається! Мінфін ніколи не продавав і не продає ОВДП з дисконтом на своїх аукціонах, навіщо, коли на них і так величезний попит - навпаки заявок було стільки, що інколи значну частину їх обрізали. Наприклад, одного разу мені замість 500 паперів як я хотів продали лише 224! З дисконтом папери можуть продаватися (і продаються) лише на вторинному ринку до якого ні Мінфін ні НБУ не мають (поки що) ніякого відношення//)


Якщо Вам не продали в якийсь момент, то значить ніколи нікому теж не продають з дисконтом? І попит завжди величезний?

Ви взагалі уявляєте собі різницю між аукціоном мінфіну, та купівлею секнод-хенду на базарі?.. Які, в ср***, дісконти ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:18

Запоріжжя 28.35-28.43/28.50-28.55
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:18

МБ 28,38/28,39.
Кто там губу на откат раскатал? Закатывайте. На нале, кстати, перестали падать еще до 13 часов.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

евро полностью отыграл падение был 33,35 уже 33,43, что на 1 коп. больше чем вчера на момент завершения торгов

тас наливает доллары по 28.38 Полтава-Банк покупает по 28,40
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:33

  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам. :)
Скоро.

Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.

Точно? И в чем логика "брать на все" тем, кто понимает ситуацию и ожидает 26-27? Помочь загонялам заработать за счет своих убытков? Не пойму зачем это им нужно :) Растолкуете?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:36

  Alex2007 написав:а вот похоже и откатец нарисовался, когда его уже особо никто и не ждал. где-то до 28-ми+-.

"Дурень думкою багатіє". После 30 копеек роста откатили на 5 - и уже крики "вот оно, началось, идем к 24". :mrgreen: Сливайте быстрее свои доллары, там уже очередь стоит из желающих их купить. Зарплату надо людям выплачивать, вот и откат мизерный нарисовали. Завтра-послезавтра вся эта гривна вернется обратно на рынок.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:39

ну шо, господа хорошие!
Сити сегодня не выфшел и рост всё?
т.е . если сити не будет выходить месяц или запретить ему покупать валюту - то вернёмся обратно к ЭОУ?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:39

  Alex2006 написав:
  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам. :)
Скоро.

Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.

Точно? И в чем логика "брать на все" тем, кто понимает ситуацию и ожидает 26-27? Помочь загонялам заработать за счет своих убытков? Не пойму зачем это им нужно :) Растолкуете?

"Брать на все" - это я просто процитировал Капитана Очевидность. Конечно же, нет смысла покупать на все, тем более, нет смысла покупать на росте.
Просто человек торопится обозначить откат, которого еще нет. Вот и все.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:42

  Inv написав:народ, скажите, не могу найти...чего МБ сегодня так обвалился?

говорят, что нерезы отказались выходить из ОВГЗ и откупать доллар до тех пор, пока один гражданин Украины по имени Женя не прекратит постить цветную табличку :lol:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:43

  гуляйполе написав:Запоріжжя 28.35-28.43/28.50-28.55

Відкіт?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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