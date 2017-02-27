asti написав:Я вас дуже прошу, не цитуйте тут Дзеркало Тижня та інші рупори олігархів (у випадку з ДТ - Коломойського), а портрет Дубінського можете собі у кімнаті повісити якщо він вам так подобається! Мінфін ніколи не продавав і не продає ОВДП з дисконтом на своїх аукціонах, навіщо, коли на них і так величезний попит - навпаки заявок було стільки, що інколи значну частину їх обрізали. Наприклад, одного разу мені замість 500 паперів як я хотів продали лише 224! З дисконтом папери можуть продаватися (і продаються) лише на вторинному ринку до якого ні Мінфін ні НБУ не мають (поки що) ніякого відношення//)
Якщо Вам не продали в якийсь момент, то значить ніколи нікому теж не продають з дисконтом? І попит завжди величезний?
Ви взагалі уявляєте собі різницю між аукціоном мінфіну, та купівлею секнод-хенду на базарі?.. Які, в ср***, дісконти ?
Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат. И будут брать «на все». Как по нотам. Скоро.
Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.
Точно? И в чем логика "брать на все" тем, кто понимает ситуацию и ожидает 26-27? Помочь загонялам заработать за счет своих убытков? Не пойму зачем это им нужно Растолкуете?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2007 написав:а вот похоже и откатец нарисовался, когда его уже особо никто и не ждал. где-то до 28-ми+-.
"Дурень думкою багатіє". После 30 копеек роста откатили на 5 - и уже крики "вот оно, началось, идем к 24". Сливайте быстрее свои доллары, там уже очередь стоит из желающих их купить. Зарплату надо людям выплачивать, вот и откат мизерный нарисовали. Завтра-послезавтра вся эта гривна вернется обратно на рынок.
Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат. И будут брать «на все». Как по нотам. Скоро.
Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.
Точно? И в чем логика "брать на все" тем, кто понимает ситуацию и ожидает 26-27? Помочь загонялам заработать за счет своих убытков? Не пойму зачем это им нужно Растолкуете?
"Брать на все" - это я просто процитировал Капитана Очевидность. Конечно же, нет смысла покупать на все, тем более, нет смысла покупать на росте. Просто человек торопится обозначить откат, которого еще нет. Вот и все.