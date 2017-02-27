Пишу честно -Я .
Сегодня 6 сдал .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:43
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как по мне, есть шансы, что царь (коррекция) - настоящий.
Если еще сегодня минфин покажет невиданную щедрость на аукционе и даст что-то вроде 11-12 по длинным, то можно предположить, что суровые рейтинги победили хотелки и есть попытка захода на 2-3 недельный стабилизец. И в мире бакс опять сел на спину, что способствует. Евро 1.18 штурмует, что там Лагард наворковала?
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:50
какая глупость
валюту продают за валюту
при чем тут гривна?[/quote]
Как это причём? Относительно чего доллар упадёт на 35% и сколько гривен он будет стоить после этого падения ?
Вы же рекомендуете его продавать - за какую валюту?[/quote]
доллар упадет относительно евро, фунта,франка, иены и тд
рекомендую продавать доллар и покупать франк, евро
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:51
Всё будет, не переживайте. Про "па 30" я здесь еще в декабре прошлого года писал, когда курс был 24.10. И когда 99% присутствующих здесь горели желанием увидеть "па 20". Сколько раз рекомендовал покупать на все деньги баксы, пока они аномально дешевы. Но никто не внял советам, только ржали, как лошади... Ну и кто прав в итоге оказался? На табло 28.45, а впереди еще самое страшное для гривны - выплаты 10 ярдов долларов с ноября 2020 по январь 2021. Так что не спешите с козами на торг, еще успеете...
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:56
А стрілочки - то всі вниз ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 06 жов, 2020 14:58
Еще ничего, будет выступать через час. Просто стандартно подтягивают повыше, чтобы не так больно было потом падать. Чем выше сейчас затянут, тем громче потом будет "рояль". А там же еще и министр финансов США будет речь толкать! Готовьтесь ловить евро около 1.17. А может и ниже.
А специально для Долярчика уже начали на МБ снова гнать вверх - 28.35/28.36. Порадовался он немного курсу 28.33 и хватит.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 06 жов, 2020 15:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:01
Долгосрочные перспективы евро, как и всего Евросоюза весьма туманны, что будет с фунтом после брексит тоже большой вопрос. Иену и франк даже не видела ни разу где бы их купить можно было в больших количествах.
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:19
золото же! -- в Японии застой последние лет 10. В Швейцарии своего производства нет...
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:21
С какой маржой вы его потом продадите ?
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:30
Здоров, старіна!
А де скріншоти?
Тут - серйозна аудиторія і простим казочкам не вірять!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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