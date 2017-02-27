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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6541654265436544>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 171
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
16
28-29
73%
125
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:43

  Искатель написав:МБ 28,38/28,39.
Кто там губу на откат раскатал? Закатывайте. На нале, кстати, перестали падать еще до 13 часов.


Пишу честно -Я .
Сегодня 6 сдал .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как по мне, есть шансы, что царь (коррекция) - настоящий.
Если еще сегодня минфин покажет невиданную щедрость на аукционе и даст что-то вроде 11-12 по длинным, то можно предположить, что суровые рейтинги победили хотелки и есть попытка захода на 2-3 недельный стабилизец. И в мире бакс опять сел на спину, что способствует. Евро 1.18 штурмует, что там Лагард наворковала?
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:50

  Елена8 написав:

Вот прям вижу падение доллара с 28,5 на 35% -это до 18,50?
Или сначала должен вырасти до 44, а потом упасть до 28,5 ?



какая глупость :mrgreen:

валюту продают за валюту

при чем тут гривна?[/quote]
Как это причём? Относительно чего доллар упадёт на 35% и сколько гривен он будет стоить после этого падения ?
Вы же рекомендуете его продавать - за какую валюту?[/quote]

доллар упадет относительно евро, фунта,франка, иены и тд
рекомендую продавать доллар и покупать франк, евро
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:51

  Captain Obvious написав:Zebra, Moneta, Искатель, somilitark, 75stasstas75, yuri_m, Xenon,

Как там "патрицать" поживают? :)
А то германа все заждались. :roll:

Всё будет, не переживайте. Про "па 30" я здесь еще в декабре прошлого года писал, когда курс был 24.10. И когда 99% присутствующих здесь горели желанием увидеть "па 20". Сколько раз рекомендовал покупать на все деньги баксы, пока они аномально дешевы. Но никто не внял советам, только ржали, как лошади... Ну и кто прав в итоге оказался? На табло 28.45, а впереди еще самое страшное для гривны - выплаты 10 ярдов долларов с ноября 2020 по январь 2021. Так что не спешите с козами на торг, еще успеете...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:56

А стрілочки - то всі вниз ;)

Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 14:58

  matroSkin написав: И в мире бакс опять сел на спину, что способствует. Евро 1.18 штурмует, что там Лагард наворковала?

Еще ничего, будет выступать через час. Просто стандартно подтягивают повыше, чтобы не так больно было потом падать. Чем выше сейчас затянут, тем громче потом будет "рояль". А там же еще и министр финансов США будет речь толкать! Готовьтесь ловить евро около 1.17. А может и ниже.


А специально для Долярчика уже начали на МБ снова гнать вверх - 28.35/28.36. Порадовался он немного курсу 28.33 и хватит.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 06 жов, 2020 15:07, всього редагувалось 2 разів.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:01

  prodigy написав:доллар упадет относительно евро, фунта,франка, иены и тд
рекомендую продавать доллар и покупать франк, евро

Долгосрочные перспективы евро, как и всего Евросоюза весьма туманны, что будет с фунтом после брексит тоже большой вопрос. Иену и франк даже не видела ни разу где бы их купить можно было в больших количествах.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:19

  Елена8 написав:
  prodigy написав:доллар упадет относительно евро, фунта,франка, иены и тд
рекомендую продавать доллар и покупать франк, евро

Долгосрочные перспективы евро, как и всего Евросоюза весьма туманны, что будет с фунтом после брексит тоже большой вопрос. Иену и франк даже не видела ни разу где бы их купить можно было в больших количествах.

золото же! -- в Японии застой последние лет 10. В Швейцарии своего производства нет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:21

  _hunter написав:
  Елена8 написав:
  prodigy написав:доллар упадет относительно евро, фунта,франка, иены и тд
рекомендую продавать доллар и покупать франк, евро

Долгосрочные перспективы евро, как и всего Евросоюза весьма туманны, что будет с фунтом после брексит тоже большой вопрос. Иену и франк даже не видела ни разу где бы их купить можно было в больших количествах.

золото же! -- в Японии застой последние лет 10. В Швейцарии своего производства нет...

С какой маржой вы его потом продадите ?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:30

  холява написав:
  Искатель написав:МБ 28,38/28,39.
Кто там губу на откат раскатал? Закатывайте. На нале, кстати, перестали падать еще до 13 часов.


Пишу честно -Я .
Сегодня 6 сдал .

Здоров, старіна!
А де скріншоти? :mrgreen:

Тут - серйозна аудиторія і простим казочкам не вірять! 8) :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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