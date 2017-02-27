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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:33
Долярчик написав: холява написав: Искатель написав:
МБ 28,38/28,39.
Кто там губу на откат раскатал? Закатывайте. На нале, кстати, перестали падать еще до 13 часов.
Пишу честно -Я .
Сегодня 6 сдал .
Здоров, старіна!
А де скріншоти?
Тут - серйозна аудиторія і простим казочкам не вірять!
Ок .
Не верьте .
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Додано: Вів 06 жов, 2020 15:44
холява написав: Искатель написав:
МБ 28,38/28,39.
Кто там губу на откат раскатал? Закатывайте. На нале, кстати, перестали падать еще до 13 часов.
Пишу честно -Я .
Сегодня 6 сдал .
кто сдал ниже 29 пожалеет
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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