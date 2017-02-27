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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6541654265436544

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 171
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
9%
16
28-29
73%
125
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:33

  Долярчик написав:
  холява написав:
  Искатель написав:МБ 28,38/28,39.
Кто там губу на откат раскатал? Закатывайте. На нале, кстати, перестали падать еще до 13 часов.


Пишу честно -Я .
Сегодня 6 сдал .

Здоров, старіна!
А де скріншоти? :mrgreen:

Тут - серйозна аудиторія і простим казочкам не вірять! 8) :lol:


Ок .
Не верьте .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:44

  холява написав:
  Искатель написав:МБ 28,38/28,39.
Кто там губу на откат раскатал? Закатывайте. На нале, кстати, перестали падать еще до 13 часов.


Пишу честно -Я .
Сегодня 6 сдал .
кто сдал ниже 29 пожалеет
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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