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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6542654365446545>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 172
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
125
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:33

  Долярчик написав:
  холява написав:
  Искатель написав:МБ 28,38/28,39.
Кто там губу на откат раскатал? Закатывайте. На нале, кстати, перестали падать еще до 13 часов.


Пишу честно -Я .
Сегодня 6 сдал .

Здоров, старіна!
А де скріншоти? :mrgreen:

Тут - серйозна аудиторія і простим казочкам не вірять! 8) :lol:


Ок .
Не верьте .
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:44

  холява написав:
  Искатель написав:МБ 28,38/28,39.
Кто там губу на откат раскатал? Закатывайте. На нале, кстати, перестали падать еще до 13 часов.


Пишу честно -Я .
Сегодня 6 сдал .
кто сдал ниже 29 пожалеет
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На МБ решили под вечер рыжика с крыши сбросить?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 15:53

  Alex2006 написав:
  Искатель написав:
  Captain Obvious написав:Вот, уже почти никто не верит в откат.
И будут брать «на все».
Как по нотам. :)
Скоро.

Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.

Точно? И в чем логика "брать на все" тем, кто понимает ситуацию и ожидает 26-27? Помочь загонялам заработать за счет своих убытков? Не пойму зачем это им нужно :) Растолкуете?
Согласен. Зачем брать на все по 29, если можно будет ближе к весне взять по 26-27?
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:03

  Елена8 написав:
  _hunter написав:
  Елена8 написав:Долгосрочные перспективы евро, как и всего Евросоюза весьма туманны, что будет с фунтом после брексит тоже большой вопрос. Иену и франк даже не видела ни разу где бы их купить можно было в больших количествах.

золото же! -- в Японии застой последние лет 10. В Швейцарии своего производства нет...

С какой маржой вы его потом продадите ?

всяко с большей, чем "никому не нужные бумажки"...
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:05

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................06.10.2020.............07.10.2020
дата розрахунку................05.10.2020..............06.10.2020
Євро...................................33,4037...................33,4822...+0.23%
Долар США........................28,4009...................28,3639...-0.13%
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. Это самый узкий спред по состоянию на 10 часов на моей короткой памяти. После которткого перекура бодренько направились вниз, преодолев за 20 минут 2.5 копейки. Взяли паузу. После 11-10 снова уверенно пошли вниз. По дороге спред краткосрочно сужался до 1 копейки. К 12 опустились на 3.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3750, что на 6 копеек ниже открытия. Укрепляемся относительно обеих основных валют, которые пребывают в состоянии относительного покоя.
Если так дальше пойдет, нельзя исключить появление регулятора с покупкой.
После 12 падение замедлилось. За 1.5 часа опустились на 3 копейки, после чего с небольшим опозданием наступил период обеденной стабильности. Стабилизировались сами, до интервенций дело не дошло, хоть были уже очень близки. Остановка спровоцировала игроков, выжидавших максимального снижения, выйти с покупками. После короткого обеда рынок развернулся и начался уверенный рост, который продолжался чуть менее часа. За это время успели вырасти на 2.5 копейки. После этого снова развернулись, расширили спред до 2 копеек и за оставшиеся до фиксации официального курса 30 минут опустились на копейку.
Евро после обеда немного укрепился к доллару, но в меньшей степени, чем гривна.
Официальный курс встретили котировками 28.3450 - 28.3650. За день снизились на 7.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Интересная сессия с достаточно интенсивными разнонаправленными движениями. Сегодня это похоже на рынок. Радует, что НБУ не стал пытаться выполнить план по покупкам при первой же попытке движения вниз, как несколько раз делал до этого. Есть робкая надежда, что разобрались со смыслом этого "плана".

Этот день в истории:
2019 - 24.6118 (-26) +375
2018 - 28.0848 (-9) +28

2017 - 26.7399 (-6)
2016 - 25.8889 (-1)
История рисует откат.

  _hunter написав:В Швейцарии своего производства нет...

Неужели Ролекс и Брегет перенесли производство в Китай? :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:21

  Captain Obvious написав:Zebra, Moneta, Искатель, somilitark, 75stasstas75, yuri_m, Xenon,

Как там "патрицать" поживают? :)
А то германа все заждались. :roll:



Шо очередной откат? Какой по счету с начала года? (03 января покупал по 24.10)
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:50

  Libo написав:В ночь, когда отменят доллар и введут fedcoin, ты с долларом уже ничего не успеешь сделать. На следующее утро за молоко и хлеб у тебя уже попросят из ушей золотые сережки или швейцарский франк. 8)
Диверсифай портфолио. :idea:

Даже о прекращении хождения гривен выпущенных до 2003 года и монет предупредили заранее и оставили на год возможность их обмена в банках. А тут с долларом прям за одну ночь порешают - смешно.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 16:51

  Libo написав:
  Елена8 написав:
  Елена8 написав:Долгосрочные перспективы евро, как и всего Евросоюза весьма туманны, что будет с фунтом после брексит тоже большой вопрос. Иену и франк даже не видела ни разу где бы их купить можно было в больших количествах.

С какой маржой вы его потом продадите ?


В ночь, когда отменят доллар и введут fedcoin, ты с долларом уже ничего не успеешь сделать. На следующее утро за молоко и хлеб у тебя уже попросят из ушей золотые сережки или швейцарский франк. 8)
Диверсифай портфолио. :idea:

Клоун. Это все финансовые групы, которые контролят весь мир , и которые имеют сотни млрд $, а в суме триллионы $ сразу так заходят с бубликом остатся и все отменить?))) Жги еще
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:03

  Сибарит написав:
  _hunter написав:В Швейцарии своего производства нет...

Неужели Ролекс и Брегет перенесли производство в Китай? :)

Ну неужели аж "вот так" объяснять нужно?.. -- нет своего "массового производства". Да и Ролекс тот "аж" 5 лярдов в год прихода имеет.
Но если более-менее глобальных звездец настанет (при котором зеленым бумажкам замену искать нужно) -- будут ли те часы кому-то нужны по тем ценам? -- или будут на вес продавать?..
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