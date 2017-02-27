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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:33
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:44
кто сдал ниже 29 пожалеет
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На МБ решили под вечер рыжика с крыши сбросить?
Додано: Вів 06 жов, 2020 15:53
Согласен. Зачем брать на все по 29, если можно будет ближе к весне взять по 26-27?
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:03
всяко с большей, чем "никому не нужные бумажки"...
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:05
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................06.10.2020.............07.10.2020
дата розрахунку................05.10.2020..............06.10.2020
Євро...................................33,4037...................33,4822...+0.23%
Долар США........................28,4009...................28,3639...-0.13%
После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. Это самый узкий спред по состоянию на 10 часов на моей короткой памяти. После которткого перекура бодренько направились вниз, преодолев за 20 минут 2.5 копейки. Взяли паузу. После 11-10 снова уверенно пошли вниз. По дороге спред краткосрочно сужался до 1 копейки. К 12 опустились на 3.5 копейки.
Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3750, что на 6 копеек ниже открытия. Укрепляемся относительно обеих основных валют, которые пребывают в состоянии относительного покоя.
Если так дальше пойдет, нельзя исключить появление регулятора с покупкой.
После 12 падение замедлилось. За 1.5 часа опустились на 3 копейки, после чего с небольшим опозданием наступил период обеденной стабильности. Стабилизировались сами, до интервенций дело не дошло, хоть были уже очень близки. Остановка спровоцировала игроков, выжидавших максимального снижения, выйти с покупками. После короткого обеда рынок развернулся и начался уверенный рост, который продолжался чуть менее часа. За это время успели вырасти на 2.5 копейки. После этого снова развернулись, расширили спред до 2 копеек и за оставшиеся до фиксации официального курса 30 минут опустились на копейку.
Евро после обеда немного укрепился к доллару, но в меньшей степени, чем гривна.
Официальный курс встретили котировками 28.3450 - 28.3650. За день снизились на 7.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Интересная сессия с достаточно интенсивными разнонаправленными движениями. Сегодня это похоже на рынок. Радует, что НБУ не стал пытаться выполнить план по покупкам при первой же попытке движения вниз, как несколько раз делал до этого. Есть робкая надежда, что разобрались со смыслом этого "плана".
Этот день в истории:
2019 - 24.6118 (-26) +375
2018 - 28.0848 (-9) +28
2017 - 26.7399 (-6)
2016 - 25.8889 (-1)
История рисует откат.
Неужели Ролекс и Брегет перенесли производство в Китай?
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:21
Шо очередной откат? Какой по счету с начала года? (03 января покупал по 24.10)
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:50
Даже о прекращении хождения гривен выпущенных до 2003 года и монет предупредили заранее и оставили на год возможность их обмена в банках. А тут с долларом прям за одну ночь порешают - смешно.
Додано: Вів 06 жов, 2020 16:51
Клоун. Это все финансовые групы, которые контролят весь мир , и которые имеют сотни млрд $, а в суме триллионы $ сразу так заходят с бубликом остатся и все отменить?))) Жги еще
Додано: Вів 06 жов, 2020 17:03
Ну неужели аж "вот так" объяснять нужно?.. -- нет своего "массового производства". Да и Ролекс тот "аж" 5 лярдов в год прихода имеет.
Но если более-менее глобальных звездец настанет (при котором зеленым бумажкам замену искать нужно) -- будут ли те часы кому-то нужны по тем ценам? -- или будут на вес продавать?..
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