Додано: Вів 06 жов, 2020 16:05

_hunter написав: В Швейцарии своего производства нет... В Швейцарии своего производства нет...

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................06.10.2020.............07.10.2020дата розрахунку................05.10.2020..............06.10.2020Євро...................................33,4037...................33,4822...+0.23%Долар США........................28,4009......................-0.13%После полудня гривна укрепилась еще на 2 копейки.Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 1.5 копейки. Это самый узкий спред по состоянию на 10 часов на моей короткой памяти. После которткого перекура бодренько направились вниз, преодолев за 20 минут 2.5 копейки. Взяли паузу. После 11-10 снова уверенно пошли вниз. По дороге спред краткосрочно сужался до 1 копейки. К 12 опустились на 3.5 копейки.Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3750, что на 6 копеек ниже открытия. Укрепляемся относительно обеих основных валют, которые пребывают в состоянии относительного покоя.Если так дальше пойдет, нельзя исключить появление регулятора с покупкой.После 12 падение замедлилось. За 1.5 часа опустились на 3 копейки, после чего с небольшим опозданием наступил период обеденной стабильности. Стабилизировались сами, до интервенций дело не дошло, хоть были уже очень близки. Остановка спровоцировала игроков, выжидавших максимального снижения, выйти с покупками. После короткого обеда рынок развернулся и начался уверенный рост, который продолжался чуть менее часа. За это время успели вырасти на 2.5 копейки. После этого снова развернулись, расширили спред до 2 копеек и за оставшиеся до фиксации официального курса 30 минут опустились на копейку.Евро после обеда немного укрепился к доллару, но в меньшей степени, чем гривна.Официальный курс встретили котировками 28.3450 - 28.3650. За день снизились на 7.5 копеек относительно открытия и на 6.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.Интересная сессия с достаточно интенсивными разнонаправленными движениями. Сегодня это похоже на рынок. Радует, что НБУ не стал пытаться выполнить план по покупкам при первой же попытке движения вниз, как несколько раз делал до этого. Есть робкая надежда, что разобрались со смыслом этого "плана".Этот день в истории:2019 - 24.6118 (-26) +3752018 - 28.0848 (-9) +282017 - 26.7399 (-6)2016 - 25.8889 (-1)История рисует откат.Неужели Ролекс и Брегет перенесли производство в Китай?