Объём экспорта Швейцарии в 2016 году составил CHF298,5 млрд (1 CHF = 1,09 долл США), в том числе:
продукция химической и фармацевтической промышленности (94,345 млрд, из них 80 млрд — лекарственные препараты);
драгоценные металлы (золото и серебро) (85,853 млрд);
машины, оборудование и электроника (31,059 млрд);
часы (19,405 млрд, из них 14,7 млрд — механические часы);
прецизионные инструменты (14,993 млрд, из них 10 млрд — медицинские инструменты и оборудование);
металлы (12,116 млрд);
ювелирные изделия (10,884 млрд);
продукция сельского хозяйства, лесничества и рыболовли (9,296 млрд), в том числе:
кофе 2,16 млрд
напитки 2 млрд
шоколад 785 млн
сыр 578 млн
табачные изделия 561 млн;
транспортные средства (5,085 млрд), в том числе:
воздушные и космические суда 1,916 млрд
запчасти к автомобилям 1,317 млрд
железнодорожный транспорт 862 млн;
одежда и обувь (3,466 млрд);
пластмассы (3,268 млрд);
наверное пришельцы всё это Швейцарии подарили...
конечно экспорт Швейцарии отличается от нашего, прецизионные инструменты, драгоценные металлы , ювелирные изделия, воздушные и космические суда. Они не экспортируют масличные культуры и древесину.
взять для примера богатую на производства, промышленную Чехию экспорт в 2016г. 130 ярд.долларов (население Швейцарии 8,8 млн а Чехии 10,6 млн - почти одинаковое)