RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6542654365446545

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 172
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
125
Більше 30
15%
25
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:В Швейцарии своего производства нет...

Объём экспорта Швейцарии в 2016 году составил CHF298,5 млрд (1 CHF = 1,09 долл США), в том числе:

продукция химической и фармацевтической промышленности (94,345 млрд, из них 80 млрд — лекарственные препараты);
драгоценные металлы (золото и серебро) (85,853 млрд);
машины, оборудование и электроника (31,059 млрд);
часы (19,405 млрд, из них 14,7 млрд — механические часы);
прецизионные инструменты (14,993 млрд, из них 10 млрд — медицинские инструменты и оборудование);
металлы (12,116 млрд);
ювелирные изделия (10,884 млрд);
продукция сельского хозяйства, лесничества и рыболовли (9,296 млрд), в том числе:
кофе 2,16 млрд
напитки 2 млрд
шоколад 785 млн
сыр 578 млн
табачные изделия 561 млн;
транспортные средства (5,085 млрд), в том числе:
воздушные и космические суда 1,916 млрд
запчасти к автомобилям 1,317 млрд
железнодорожный транспорт 862 млн;
одежда и обувь (3,466 млрд);
пластмассы (3,268 млрд);

наверное пришельцы всё это Швейцарии подарили...

конечно экспорт Швейцарии отличается от нашего, прецизионные инструменты, драгоценные металлы , ювелирные изделия, воздушные и космические суда. Они не экспортируют масличные культуры и древесину.

взять для примера богатую на производства, промышленную Чехию экспорт в 2016г. 130 ярд.долларов (население Швейцарии 8,8 млн а Чехии 10,6 млн - почти одинаковое)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4576
З нами з: 06.04.16
Подякував: 963 раз.
Подякували: 1311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:Ну неужели аж "вот так" объяснять нужно?.. -- нет своего "массового производства". Да и Ролекс тот "аж" 5 лярдов в год прихода имеет.
Но если более-менее глобальных звездец настанет (при котором зеленым бумажкам замену искать нужно) -- будут ли те часы кому-то нужны по тем ценам? -- или будут на вес продавать?.

Хоть это и злостный оффтоп, но промолчать не могу. Прошу у всех прощения.

Начнем с конца.
Когда настанут тяжелые времена, они настанут у нас, а те, кто носит Ролекс, его и будут носить.
Что такое 5 лярдов для Швейцарии? Это 600 на душу населения. И это один только Ролекс (цифру не проверял, верю на слово). Есть еще и другие марки.
Кроме часового производства, из того, что широко известно:
- ножи, армейские и не только;
- инструменты;
- шоколад;
- сыр...
Все это высочайшего качества и признано во всем мире. Как результат ВВП на душу населения 81К.
Все перечисленное доступно даже у нас, причем в избытке, что говорит о достаточной массовости. Какого еще массового производства не хватает? Выплавки чугуна? Так это наш удел.

Я ни в коем случае не агитирую за накопления во франках, я вообще никому не даю советов, но оценивать экономику Швейцарии мерками советской индустриализации совсем уж некорректно.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5238
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3151 раз.
Подякували: 8528 раз.
 
Профіль
21
9
18
1
  #<1 ... 6542654365446545
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7242 1657838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 19:41
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1995, 1996, 1997
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19963 2539068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 11:00
Мизантрóп
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122673
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90031)
06.10.2020 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.