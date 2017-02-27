_hunter написав:В Швейцарии своего производства нет...
Объём экспорта Швейцарии в 2016 году составил CHF298,5 млрд (1 CHF = 1,09 долл США), в том числе:
продукция химической и фармацевтической промышленности (94,345 млрд, из них 80 млрд — лекарственные препараты); драгоценные металлы (золото и серебро) (85,853 млрд); машины, оборудование и электроника (31,059 млрд); часы (19,405 млрд, из них 14,7 млрд — механические часы); прецизионные инструменты (14,993 млрд, из них 10 млрд — медицинские инструменты и оборудование); металлы (12,116 млрд); ювелирные изделия (10,884 млрд); продукция сельского хозяйства, лесничества и рыболовли (9,296 млрд), в том числе: кофе 2,16 млрд напитки 2 млрд шоколад 785 млн сыр 578 млн табачные изделия 561 млн; транспортные средства (5,085 млрд), в том числе: воздушные и космические суда 1,916 млрд запчасти к автомобилям 1,317 млрд железнодорожный транспорт 862 млн; одежда и обувь (3,466 млрд); пластмассы (3,268 млрд);
наверное пришельцы всё это Швейцарии подарили...
конечно экспорт Швейцарии отличается от нашего, прецизионные инструменты, драгоценные металлы , ювелирные изделия, воздушные и космические суда. Они не экспортируют масличные культуры и древесину.
взять для примера богатую на производства, промышленную Чехию экспорт в 2016г. 130 ярд.долларов (население Швейцарии 8,8 млн а Чехии 10,6 млн - почти одинаковое)
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
_hunter написав:Ну неужели аж "вот так" объяснять нужно?.. -- нет своего "массового производства". Да и Ролекс тот "аж" 5 лярдов в год прихода имеет. Но если более-менее глобальных звездец настанет (при котором зеленым бумажкам замену искать нужно) -- будут ли те часы кому-то нужны по тем ценам? -- или будут на вес продавать?.
Хоть это и злостный оффтоп, но промолчать не могу. Прошу у всех прощения.
Начнем с конца. Когда настанут тяжелые времена, они настанут у нас, а те, кто носит Ролекс, его и будут носить. Что такое 5 лярдов для Швейцарии? Это 600 на душу населения. И это один только Ролекс (цифру не проверял, верю на слово). Есть еще и другие марки. Кроме часового производства, из того, что широко известно: - ножи, армейские и не только; - инструменты; - шоколад; - сыр... Все это высочайшего качества и признано во всем мире. Как результат ВВП на душу населения 81К. Все перечисленное доступно даже у нас, причем в избытке, что говорит о достаточной массовости. Какого еще массового производства не хватает? Выплавки чугуна? Так это наш удел.
Я ни в коем случае не агитирую за накопления во франках, я вообще никому не даю советов, но оценивать экономику Швейцарии мерками советской индустриализации совсем уж некорректно.
Прийшов з вулиці. Порівняно з ранком продажа впала на 5-10 коп., купівля майже не змінилася, як було максимум 28,35 так і є. Мінімальна продажа яку знайшов 28,40, вирішив трохи взяти, великих сум немає, все з приносу.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
sergey_sryvkin написав:Ви взагалі уявляєте собі різницю між аукціоном мінфіну, та купівлею секнод-хенду на базарі?.. Які, в ср***, дісконти ?
Я розумію пан крупний спец по ср*** та "секнод-хенду". Куда там Самаєвій. Ще таблиця з результатами аукціонів Мінфіну та в передостанньому стовпчику відхилення від номінальної вартості. В останньому сумарна дохідність.
Как там "патрицать" поживают? А то германа все заждались.
Всё будет, не переживайте. Про "па 30" я здесь еще в декабре прошлого года писал, когда курс был 24.10. И когда 99% присутствующих здесь горели желанием увидеть "па 20". Сколько раз рекомендовал покупать на все деньги баксы, пока они аномально дешевы. Но никто не внял советам, только ржали, как лошади... Ну и кто прав в итоге оказался? На табло 28.45, а впереди еще самое страшное для гривны - выплаты 10 ярдов долларов с ноября 2020 по январь 2021. Так что не спешите с козами на торг, еще успеете...
Здесь "па 30" пишут каждый день с 2015 года На выплаты деньги уже есть, не переживайте, просто не хотелось бы тратить резервы
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Искатель написав:Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.
Точно? И в чем логика "брать на все" тем, кто понимает ситуацию и ожидает 26-27? Помочь загонялам заработать за счет своих убытков? Не пойму зачем это им нужно Растолкуете?
Согласен. Зачем брать на все по 29, если можно будет ближе к весне взять по 26-27?
Так вопрос прежний: зачем брать? Я так и не услышал ответа. Нагрестись бакса чтобы... что?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
_hunter написав:В Швейцарии своего производства нет...
Объём экспорта Швейцарии в 2016 году составил CHF298,5 млрд (1 CHF = 1,09 долл США), в том числе:
продукция химической и фармацевтической промышленности (94,345 млрд, из них 80 млрд — лекарственные препараты); драгоценные металлы (золото и серебро) (85,853 млрд); машины, оборудование и электроника (31,059 млрд); часы (19,405 млрд, из них 14,7 млрд — механические часы); прецизионные инструменты (14,993 млрд, из них 10 млрд — медицинские инструменты и оборудование); металлы (12,116 млрд); ювелирные изделия (10,884 млрд); продукция сельского хозяйства, лесничества и рыболовли (9,296 млрд), в том числе: кофе 2,16 млрд напитки 2 млрд шоколад 785 млн сыр 578 млн табачные изделия 561 млн; транспортные средства (5,085 млрд), в том числе: воздушные и космические суда 1,916 млрд запчасти к автомобилям 1,317 млрд железнодорожный транспорт 862 млн; одежда и обувь (3,466 млрд); пластмассы (3,268 млрд);
наверное пришельцы всё это Швейцарии подарили...
конечно экспорт Швейцарии отличается от нашего, прецизионные инструменты, драгоценные металлы , ювелирные изделия, воздушные и космические суда. Они не экспортируют масличные культуры и древесину.
взять для примера богатую на производства, промышленную Чехию экспорт в 2016г. 130 ярд.долларов (население Швейцарии 8,8 млн а Чехии 10,6 млн - почти одинаковое)
И мы импортируем из Швейцарии немало. Лекарства, химию, машины, инструменты.
Є вже результати по залученню ОВДП https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv Ставки трішки виросли. Все ж таки мінфін йде на поступки ринку. Чекаємо деталей від ZZZZZZ. До речі, як думаєте, чи випадково переважання попиту на валюту на МБ в кінці минулого тижня та вчора пов'язане із розміщенням валютних ОВДП. Можливо учасники ринку вирішили захистити частину коштів від девальвації і розмістити їх у валютних паперах? І скуповували долар? Цей тиждень має бути цікавий на МБ.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!