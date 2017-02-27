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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65436544654565466547>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 173
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
126
Більше 30
14%
25
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:В Швейцарии своего производства нет...

Объём экспорта Швейцарии в 2016 году составил CHF298,5 млрд (1 CHF = 1,09 долл США), в том числе:

продукция химической и фармацевтической промышленности (94,345 млрд, из них 80 млрд — лекарственные препараты);
драгоценные металлы (золото и серебро) (85,853 млрд);
машины, оборудование и электроника (31,059 млрд);
часы (19,405 млрд, из них 14,7 млрд — механические часы);
прецизионные инструменты (14,993 млрд, из них 10 млрд — медицинские инструменты и оборудование);
металлы (12,116 млрд);
ювелирные изделия (10,884 млрд);
продукция сельского хозяйства, лесничества и рыболовли (9,296 млрд), в том числе:
кофе 2,16 млрд
напитки 2 млрд
шоколад 785 млн
сыр 578 млн
табачные изделия 561 млн;
транспортные средства (5,085 млрд), в том числе:
воздушные и космические суда 1,916 млрд
запчасти к автомобилям 1,317 млрд
железнодорожный транспорт 862 млн;
одежда и обувь (3,466 млрд);
пластмассы (3,268 млрд);

наверное пришельцы всё это Швейцарии подарили...

конечно экспорт Швейцарии отличается от нашего, прецизионные инструменты, драгоценные металлы , ювелирные изделия, воздушные и космические суда. Они не экспортируют масличные культуры и древесину.

взять для примера богатую на производства, промышленную Чехию экспорт в 2016г. 130 ярд.долларов (население Швейцарии 8,8 млн а Чехии 10,6 млн - почти одинаковое)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:Ну неужели аж "вот так" объяснять нужно?.. -- нет своего "массового производства". Да и Ролекс тот "аж" 5 лярдов в год прихода имеет.
Но если более-менее глобальных звездец настанет (при котором зеленым бумажкам замену искать нужно) -- будут ли те часы кому-то нужны по тем ценам? -- или будут на вес продавать?.

Хоть это и злостный оффтоп, но промолчать не могу. Прошу у всех прощения.

Начнем с конца.
Когда настанут тяжелые времена, они настанут у нас, а те, кто носит Ролекс, его и будут носить.
Что такое 5 лярдов для Швейцарии? Это 600 на душу населения. И это один только Ролекс (цифру не проверял, верю на слово). Есть еще и другие марки.
Кроме часового производства, из того, что широко известно:
- ножи, армейские и не только;
- инструменты;
- шоколад;
- сыр...
Все это высочайшего качества и признано во всем мире. Как результат ВВП на душу населения 81К.
Все перечисленное доступно даже у нас, причем в избытке, что говорит о достаточной массовости. Какого еще массового производства не хватает? Выплавки чугуна? Так это наш удел.

Я ни в коем случае не агитирую за накопления во франках, я вообще никому не даю советов, но оценивать экономику Швейцарии мерками советской индустриализации совсем уж некорректно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прийшов з вулиці.
Порівняно з ранком продажа впала на 5-10 коп., купівля майже не змінилася, як було максимум 28,35 так і є. Мінімальна продажа яку знайшов 28,40, вирішив трохи взяти, великих сум немає, все з приносу.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Ви взагалі уявляєте собі різницю між аукціоном мінфіну, та купівлею секнод-хенду на базарі?.. Які, в ср***, дісконти ?


Я розумію пан крупний спец по ср*** та "секнод-хенду". Куда там Самаєвій.
Ще таблиця з результатами аукціонів Мінфіну та в передостанньому стовпчику відхилення від номінальної вартості. В останньому сумарна дохідність.

https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.htmlЗображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:47

  yuri_m написав:
  Captain Obvious написав:Zebra, Moneta, Искатель, somilitark, 75stasstas75, yuri_m, Xenon,

Как там "патрицать" поживают? :)
А то германа все заждались. :roll:

Всё будет, не переживайте. Про "па 30" я здесь еще в декабре прошлого года писал, когда курс был 24.10. И когда 99% присутствующих здесь горели желанием увидеть "па 20". Сколько раз рекомендовал покупать на все деньги баксы, пока они аномально дешевы. Но никто не внял советам, только ржали, как лошади... Ну и кто прав в итоге оказался? На табло 28.45, а впереди еще самое страшное для гривны - выплаты 10 ярдов долларов с ноября 2020 по январь 2021. Так что не спешите с козами на торг, еще успеете...

Здесь "па 30" пишут каждый день с 2015 года :) На выплаты деньги уже есть, не переживайте, просто не хотелось бы тратить резервы :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:49

  fin написав:
  Alex2006 написав:
  Искатель написав:Брать на все как раз будут те, кто ждал 26-27... Они и скупятся по 29. А те, кто трезво смотрит на жизнь, купил раньше. И просто наблюдает.

Точно? И в чем логика "брать на все" тем, кто понимает ситуацию и ожидает 26-27? Помочь загонялам заработать за счет своих убытков? Не пойму зачем это им нужно :) Растолкуете?
Согласен. Зачем брать на все по 29, если можно будет ближе к весне взять по 26-27?

Так вопрос прежний: зачем брать? Я так и не услышал ответа. Нагрестись бакса чтобы... что?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Нагрестись бакса чтобы..
не потратить
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 17:57

  vitaliian написав:
  _hunter написав:В Швейцарии своего производства нет...

Объём экспорта Швейцарии в 2016 году составил CHF298,5 млрд (1 CHF = 1,09 долл США), в том числе:

продукция химической и фармацевтической промышленности (94,345 млрд, из них 80 млрд — лекарственные препараты);
драгоценные металлы (золото и серебро) (85,853 млрд);
машины, оборудование и электроника (31,059 млрд);
часы (19,405 млрд, из них 14,7 млрд — механические часы);
прецизионные инструменты (14,993 млрд, из них 10 млрд — медицинские инструменты и оборудование);
металлы (12,116 млрд);
ювелирные изделия (10,884 млрд);
продукция сельского хозяйства, лесничества и рыболовли (9,296 млрд), в том числе:
кофе 2,16 млрд
напитки 2 млрд
шоколад 785 млн
сыр 578 млн
табачные изделия 561 млн;
транспортные средства (5,085 млрд), в том числе:
воздушные и космические суда 1,916 млрд
запчасти к автомобилям 1,317 млрд
железнодорожный транспорт 862 млн;
одежда и обувь (3,466 млрд);
пластмассы (3,268 млрд);

наверное пришельцы всё это Швейцарии подарили...

конечно экспорт Швейцарии отличается от нашего, прецизионные инструменты, драгоценные металлы , ювелирные изделия, воздушные и космические суда. Они не экспортируют масличные культуры и древесину.

взять для примера богатую на производства, промышленную Чехию экспорт в 2016г. 130 ярд.долларов (население Швейцарии 8,8 млн а Чехии 10,6 млн - почти одинаковое)


И мы импортируем из Швейцарии немало. Лекарства, химию, машины, инструменты.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Є вже результати по залученню ОВДП
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Ставки трішки виросли. Все ж таки мінфін йде на поступки ринку.
Чекаємо деталей від ZZZZZZ.
До речі, як думаєте, чи випадково переважання попиту на валюту на МБ в кінці минулого тижня та вчора пов'язане із розміщенням валютних ОВДП. Можливо учасники ринку вирішили захистити частину коштів від девальвації і розмістити їх у валютних паперах? І скуповували долар?
Цей тиждень має бути цікавий на МБ.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:13

  Alex2006 написав:Здесь "па 30" пишут каждый день с 2015 года :) На выплаты деньги уже есть, не переживайте, просто не хотелось бы тратить резервы :)


Если вы параноик то это не значит что за вами не следят.

Если "по 30" не наступило в последние три года, то это лишь увеличивает шансы того что "по 30" наступит в ближайшее будущее.
Теперь уже точно не вернусь
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