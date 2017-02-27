Додано: Вів 06 жов, 2020 17:27

_hunter написав: Ну неужели аж "вот так" объяснять нужно?.. -- нет своего "массового производства". Да и Ролекс тот "аж" 5 лярдов в год прихода имеет.

Но если более-менее глобальных звездец настанет (при котором зеленым бумажкам замену искать нужно) -- будут ли те часы кому-то нужны по тем ценам? -- или будут на вес продавать?. Ну неужели аж "вот так" объяснять нужно?.. -- нет своего "массового производства". Да и Ролекс тот "аж" 5 лярдов в год прихода имеет.Но если более-менее глобальных звездец настанет (при котором зеленым бумажкам замену искать нужно) -- будут ли те часы кому-то нужны по тем ценам? -- или будут на вес продавать?.

Хоть это и злостный оффтоп, но промолчать не могу. Прошу у всех прощения.Начнем с конца.Когда настанут тяжелые времена, они настанут у нас, а те, кто носит Ролекс, его и будут носить.Что такое 5 лярдов для Швейцарии? Это 600 на душу населения. И это один только Ролекс (цифру не проверял, верю на слово). Есть еще и другие марки.Кроме часового производства, из того, что широко известно:- ножи, армейские и не только;- инструменты;- шоколад;- сыр...Все это высочайшего качества и признано во всем мире. Как результат ВВП на душу населения 81К.Все перечисленное доступно даже у нас, причем в избытке, что говорит о достаточной массовости. Какого еще массового производства не хватает? Выплавки чугуна? Так это наш удел.Я ни в коем случае не агитирую за накопления во франках, я вообще никому не даю советов, но оценивать экономику Швейцарии мерками советской индустриализации совсем уж некорректно.