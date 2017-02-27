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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:19
Вирішив для себе, що впродовж найближчого часу купувати долари не буду...але і продавати також - трішки покурю бамбук - в який бік буде рухатись ринок уяви не маю взгалі!
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:22
Realist
"откат", який ми (вони, насправді) заслужили. слабенько шось. дали б ярдів 10-15 в грн. під ринкових 10+/12 на 2 ауках попідряд, і на 28 скатили б за тиждень.
ЯКЩО є така мета. Корекція назріла, треба поштовх/сігнал. А це так, натяк. Може й вистачить.Бо нарід трохи перекупився.
І знову інсайдерів обілетили під неринкові 7.2
Не дуже вірю, що під 3,4 беруть з гривневої позиції (купляючи наперед). Сенс?Якщо з гривні заходять, тоді завтра попит міг би стрибнути на співставну за порядком суму, але це малоймовірно.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 06 жов, 2020 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:27
Так до чого тут мінфін?..
це таблиця не про свіжі, а про торічні ОВДП, які було продано мінфіном первинним дилерам, а "відхилення" - між номіналом та поточною вартістю паперів на вторинному ринку рік по тому.
На момент продажу мінфіном ні про які "дисконти" мова не йде.
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:31
А шо такое ?
Рост ставок доходности идет по всей кривой доходности
Трехлетки достигли доходности 10,95% такого в этом году не было.
Я не понял, так шо ипотека по 5-6-7% накрылась зеленым тазом или мы опять выпустим ОВГЗ для поддержки кого-то там кто еще стоит в очереди кроме гос.банков, зеленых, ФГВФЛ ?
Как это Минфин допустил выхода доходности на рекордный уровень. Ведь кругом идут зеленые реформы, уровень жирности молока растет день ото дня. Как жеж так.
И нерезы какие-то странные, тикают без остановки. С февраля уже 48 млрд.грн вывели.
Живите своим умом!
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:41
Да, но вчера они как-то поутихли!
Видимо, были шокированы 'доганой'...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:44
И за сегодня, судя по результатам торгов на ПФТС,
ещё не отошли от шока!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так это даром, через 3 года доллар может быть па 50, согласно плану девальвации должны быть раз в 6-8 лет.
я о том же даже если допустить 100% правительственную гарантию возврата долга, никто не сможет гарантировать курс на момент выхода.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 жов, 2020 19:49, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:45
Перед размещением и а особенно в день размещения нерезы сбрасывают обороты.
Живите своим умом!
Додано: Вів 06 жов, 2020 19:51
Живите своим умом!
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
евро купите) вдруг вырастет к доллару.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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