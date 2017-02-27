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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6544654565466547>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 173
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
126
Більше 30
14%
25
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:19

Вирішив для себе, що впродовж найближчого часу купувати долари не буду...але і продавати також - трішки покурю бамбук - в який бік буде рухатись ринок уяви не маю взгалі!
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:22

Realist
"откат", який ми (вони, насправді) заслужили. слабенько шось. дали б ярдів 10-15 в грн. під ринкових 10+/12 на 2 ауках попідряд, і на 28 скатили б за тиждень.
ЯКЩО є така мета. Корекція назріла, треба поштовх/сігнал. А це так, натяк. Може й вистачить.Бо нарід трохи перекупився.
І знову інсайдерів обілетили під неринкові 7.2
Не дуже вірю, що під 3,4 беруть з гривневої позиції (купляючи наперед). Сенс?Якщо з гривні заходять, тоді завтра попит міг би стрибнути на співставну за порядком суму, але це малоймовірно.
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 06 жов, 2020 19:31, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:27

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Ви взагалі уявляєте собі різницю між аукціоном мінфіну, та купівлею секнод-хенду на базарі?.. Які, в ср***, дісконти ?


Я розумію пан крупний спец по ср*** та "секнод-хенду". Куда там Самаєвій.
Ще таблиця з результатами аукціонів Мінфіну та в передостанньому стовпчику відхилення від номінальної вартості. В останньому сумарна дохідність.
https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html


Так до чого тут мінфін?..
це таблиця не про свіжі, а про торічні ОВДП, які було продано мінфіном первинним дилерам, а "відхилення" - між номіналом та поточною вартістю паперів на вторинному ринку рік по тому.
На момент продажу мінфіном ні про які "дисконти" мова не йде.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:31

А шо такое ?

Рост ставок доходности идет по всей кривой доходности
Трехлетки достигли доходности 10,95% такого в этом году не было.
Я не понял, так шо ипотека по 5-6-7% накрылась зеленым тазом или мы опять выпустим ОВГЗ для поддержки кого-то там кто еще стоит в очереди кроме гос.банков, зеленых, ФГВФЛ ?

Как это Минфин допустил выхода доходности на рекордный уровень. Ведь кругом идут зеленые реформы, уровень жирности молока растет день ото дня. Как жеж так.

И нерезы какие-то странные, тикают без остановки. С февраля уже 48 млрд.грн вывели.


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:41

Да, но вчера они как-то поутихли!
Видимо, были шокированы 'доганой'... :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:44

И за сегодня, судя по результатам торгов на ПФТС,
ещё не отошли от шока! ;) ;)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Трехлетки достигли доходности 10,95% такого в этом году не было.
так это даром, через 3 года доллар может быть па 50, согласно плану девальвации должны быть раз в 6-8 лет.
  matroSkin написав:І знову інсайдерів обілетили під неринкові 7.2
я о том же даже если допустить 100% правительственную гарантию возврата долга, никто не сможет гарантировать курс на момент выхода.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 жов, 2020 19:49, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:45

  asti написав:Да, но вчера они как-то поутихли!
Видимо, были шокированы 'доганой'... :) :)


Перед размещением и а особенно в день размещения нерезы сбрасывают обороты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 19:51

Циничные букмекеры зафиксировали максимальный разрыв между Байденом и Трампом 24,8%

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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovakwasov написав:Вирішив для себе, що впродовж найближчого часу купувати долари не буду...але і продавати також - трішки покурю бамбук - в який бік буде рухатись ринок уяви не маю взгалі!
евро купите) вдруг вырастет к доллару.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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