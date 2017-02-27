все может быть так , но это не гарантирует Джо победу)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:08
все может быть так , но это не гарантирует Джо победу)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:10
За даними Міністерства фінансів, 6 жовтня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,24 млрд грн, у т.ч.
- 135,3 млн дол - під 3,39% з погашенням 08.04.2021;
- 728,6 млн грн - під 10,95% з погашенням 15.02.2023;
- 1,1 млрд грн - під 9,89% з погашенням 20.09.2021;
- 1,57 млрд грн - під 7,19% з погашенням 27.01.2021.
на 2023год я бы и под 16% не решился
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:12
У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 мільярдів гривень.
Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону "Про державний бюджет на 2021 рік".
За розрахунками Мінфіну в 2020 році збитки НЕКу перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році – 3,5 млрд грн, в 2022 році – 4,6 млрд грн, а в 2023 році – 3,1 млрд грн
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для чого щось видумувати? Прочитайте нарешті текст з джерела, щоб не перепощувати його раз за разом.
Та і чарівні 63% прибутку складаються з курсової різниці*дохідність/дисконт. Якби здавали в кінці з дисконтом, то навпаки, це би здорово з'їло прибуток. Результати розміщень якраз видно за минулорічні. Що буде з цьогорічними, буде видно пізніше. Але так, як зараз основні купці держбанки, то не здивуюсь, якщо вони у підсумку понесуть збитки у валютному еквіваленті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:20
С ипотекой уже включили заднюю - массового дешевого кредитования не будет, какие-то копейки бросят на компенсацию процентов в рамках государственных програм "Доступное жилье" и "Молодежное кредитование" (может сделают при этом их ребрендинг, чтобы попиариться на ровном месте).
Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заем
Что касается операции "без лоха и жизнь плоха" (искусственного снижения учетной ставки НБУ без снижения реальной стоимости денег в экономике) - подстригли депозитчиков, чтобы подкормить банки перед затяжным кризисом, вот и вся игра. Если на начало года UIRD была на 2% выше средней доходности ОВГЗ, то на сегодня она уже на 3% ниже. При этом стоимость кредитов не снизилась, а по некоторым сегментам, как автокредитование и кредитные карты, даже возросла.
Для примера даю ниже динамику средней ставки по новым срочным депозитам на 1 год. Можно даже чисто визуально сравнить с таковой по однолеткам ОВГЗ и понять всю соль разводняка.
Пусть из всего порфтеля депозитов на новые договора, заключенные по грабительски-низким ставкам пришлось 50% - это порядка 2 млрд грн ежемесячно неполученных депо-людьми (и полученных в качестве "бонуса" банкирами) денег...
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