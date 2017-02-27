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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6544654565466547

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 173
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
126
Більше 30
14%
25
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:08

  zzzzzz написав:Циничные букмекеры зафиксировали максимальный разрыв между Байденом и Трампом 24,8%

Зображення


все может быть так , но это не гарантирует Джо победу)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:10

  Realist написав:Є вже результати по залученню ОВДП
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Ставки трішки виросли. Все ж таки мінфін йде на поступки ринку.
Чекаємо деталей від ZZZZZZ.
До речі, як думаєте, чи випадково переважання попиту на валюту на МБ в кінці минулого тижня та вчора пов'язане із розміщенням валютних ОВДП. Можливо учасники ринку вирішили захистити частину коштів від девальвації і розмістити їх у валютних паперах? І скуповували долар?
Цей тиждень має бути цікавий на МБ.


За даними Міністерства фінансів, 6 жовтня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,24 млрд грн, у т.ч.

- 135,3 млн дол - під 3,39% з погашенням 08.04.2021;
- 728,6 млн грн - під 10,95% з погашенням 15.02.2023;
- 1,1 млрд грн - під 9,89% з погашенням 20.09.2021;
- 1,57 млрд грн - під 7,19% з погашенням 27.01.2021.


на 2023год я бы и под 16% не решился
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:12

У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 мільярдів гривень.

Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону "Про державний бюджет на 2021 рік".

За розрахунками Мінфіну в 2020 році збитки НЕКу перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році – 3,5 млрд грн, в 2022 році – 4,6 млрд грн, а в 2023 році – 3,1 млрд грн
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Так до чого тут мінфін?..
це таблиця не про свіжі, а про торічні ОВДП, які було продано мінфіном первинним дилерам, а "відхилення" - між номіналом та поточною вартістю паперів на вторинному ринку рік по тому.
На момент продажу мінфіном ні про які "дисконти" мова не йде.


Для чого щось видумувати? Прочитайте нарешті текст з джерела, щоб не перепощувати його раз за разом.
для підвищення привабливості облігацій до багатьох із них додатково застосовувався дисконт від 2 до 15% до номіналу.
... погодилася їх залучити під 18%, та ще й із дисконтом до номіналу в 10%? Нам стало так цікаво, що ми навіть запросили інформацію в Мінфіну про покупців ОВДП у січні. Мінфін відповів, що знати не знає, бачить тільки первинних дилерів...
https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html


Та і чарівні 63% прибутку складаються з курсової різниці*дохідність/дисконт. Якби здавали в кінці з дисконтом, то навпаки, це би здорово з'їло прибуток. Результати розміщень якраз видно за минулорічні. Що буде з цьогорічними, буде видно пізніше. Але так, як зараз основні купці держбанки, то не здивуюсь, якщо вони у підсумку понесуть збитки у валютному еквіваленті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:20

  zzzzzz написав:А шо такое ?

Рост ставок доходности идет по всей кривой доходности
Трехлетки достигли доходности 10,95% такого в этом году не было.
Я не понял, так шо ипотека по 5-6-7% накрылась зеленым тазом или мы опять выпустим ОВГЗ для поддержки кого-то там кто еще стоит в очереди кроме гос.банков, зеленых, ФГВФЛ ?


С ипотекой уже включили заднюю - массового дешевого кредитования не будет, какие-то копейки бросят на компенсацию процентов в рамках государственных програм "Доступное жилье" и "Молодежное кредитование" (может сделают при этом их ребрендинг, чтобы попиариться на ровном месте).

Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заем
https://tsn.ua/ru/groshi/pravitelstvo-a ... 37575.html

Что касается операции "без лоха и жизнь плоха" (искусственного снижения учетной ставки НБУ без снижения реальной стоимости денег в экономике) - подстригли депозитчиков, чтобы подкормить банки перед затяжным кризисом, вот и вся игра. Если на начало года UIRD была на 2% выше средней доходности ОВГЗ, то на сегодня она уже на 3% ниже. При этом стоимость кредитов не снизилась, а по некоторым сегментам, как автокредитование и кредитные карты, даже возросла.

Для примера даю ниже динамику средней ставки по новым срочным депозитам на 1 год. Можно даже чисто визуально сравнить с таковой по однолеткам ОВГЗ и понять всю соль разводняка.

Пусть из всего порфтеля депозитов на новые договора, заключенные по грабительски-низким ставкам пришлось 50% - это порядка 2 млрд грн ежемесячно неполученных депо-людьми (и полученных в качестве "бонуса" банкирами) денег...

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