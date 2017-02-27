все может быть так , но это не гарантирует Джо победу)))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:08
все может быть так , но это не гарантирует Джо победу)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:10
За даними Міністерства фінансів, 6 жовтня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,24 млрд грн, у т.ч.
- 135,3 млн дол - під 3,39% з погашенням 08.04.2021;
- 728,6 млн грн - під 10,95% з погашенням 15.02.2023;
- 1,1 млрд грн - під 9,89% з погашенням 20.09.2021;
- 1,57 млрд грн - під 7,19% з погашенням 27.01.2021.
на 2023год я бы и под 16% не решился
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:12
У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 мільярдів гривень.
Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону "Про державний бюджет на 2021 рік".
За розрахунками Мінфіну в 2020 році збитки НЕКу перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році – 3,5 млрд грн, в 2022 році – 4,6 млрд грн, а в 2023 році – 3,1 млрд грн
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для чого щось видумувати? Прочитайте нарешті текст з джерела, щоб не перепощувати його раз за разом.
Та і чарівні 63% прибутку складаються з курсової різниці*дохідність/дисконт. Якби здавали в кінці з дисконтом, то навпаки, це би здорово з'їло прибуток. Результати розміщень якраз видно за минулорічні. Що буде з цьогорічними, буде видно пізніше. Але так, як зараз основні купці держбанки, то не здивуюсь, якщо вони у підсумку понесуть збитки у валютному еквіваленті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 06 жов, 2020 20:20
С ипотекой уже включили заднюю - массового дешевого кредитования не будет, какие-то копейки бросят на компенсацию процентов в рамках государственных програм "Доступное жилье" и "Молодежное кредитование" (может сделают при этом их ребрендинг, чтобы попиариться на ровном месте).
Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заем
Что касается операции "без лоха и жизнь плоха" (искусственного снижения учетной ставки НБУ без снижения реальной стоимости денег в экономике) - подстригли депозитчиков, чтобы подкормить банки перед затяжным кризисом, вот и вся игра. Если на начало года UIRD была на 2% выше средней доходности ОВГЗ, то на сегодня она уже на 3% ниже. При этом стоимость кредитов не снизилась, а по некоторым сегментам, как автокредитование и кредитные карты, даже возросла.
Для примера даю ниже динамику средней ставки по новым срочным депозитам на 1 год. Можно даже чисто визуально сравнить с таковой по однолеткам ОВГЗ и понять всю соль разводняка.
Пусть из всего порфтеля депозитов на новые договора, заключенные по грабительски-низким ставкам пришлось 50% - это порядка 2 млрд грн ежемесячно неполученных депо-людьми (и полученных в качестве "бонуса" банкирами) денег...
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:08
"Дурень"(С), откуда Вы увидели в моем посте упоминание про 24?
Я написал о 28+- как возможная цель наметившегося отката, или откатика, как хотите называйте - 40-50 копеек это тоже откат, а может и больше чуть-чуть будет.
Я в отличие от вашего вижу не только "вверх", но и "вниз". А вы при "вниз" почти всегда куда-то пропадаете; стоит дохлому коту на межбанке подпрыгнуть на пару копеек - вот и
Вы с "будет только дорожать"
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 06 жов, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:09
vitaliian
С чего бы это ему расти, евро вниз в ближайщее время, к 1.13-15
Додано: Вів 06 жов, 2020 21:24
похоже, будет. на таком инфоповоде, логично пробовать развить успех
безвиз, так сказать, наш. а могли бы (должны бы) шашкой рубануть...
заметим, что взеде это будет названо именно "допомогой"
...
Ми повинні боротися разом. Тому вирішили виділити 190 мільйонів євро, додатково до раніше виділених 1,2 мільярда євро макроекономічної допомоги.
І це найбільша допомога для нашого східного сусіда — заявив президент Євроради Шарль Мішель.
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:21
преЗЕдент сказал раньше 30-ки не сливатсо ждем-с-с-с
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Додано: Вів 06 жов, 2020 22:36
Рассматривал возможность диверсификации классической корзины сбережений (USD/EUR) швейцарскими франками, но конский спред между покупкой-продажей и наличие обмена далеко не в каждой обменке - отвернуло от эксперимента.
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