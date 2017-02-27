Додано: Вів 06 жов, 2020 20:12

У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 мільярдів гривень.



Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону "Про державний бюджет на 2021 рік".



За розрахунками Мінфіну в 2020 році збитки НЕКу перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році – 3,5 млрд грн, в 2022 році – 4,6 млрд грн, а в 2023 році – 3,1 млрд грн

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