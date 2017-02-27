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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6544654565466547

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 173
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
126
Більше 30
14%
25
Всього голосів : 173
Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:08

  zzzzzz написав:Циничные букмекеры зафиксировали максимальный разрыв между Байденом и Трампом 24,8%

Зображення


все может быть так , но это не гарантирует Джо победу)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:10

  Realist написав:Є вже результати по залученню ОВДП
https://mof.gov.ua/uk/ogoloshennja-ta-r ... -aukcioniv
Ставки трішки виросли. Все ж таки мінфін йде на поступки ринку.
Чекаємо деталей від ZZZZZZ.
До речі, як думаєте, чи випадково переважання попиту на валюту на МБ в кінці минулого тижня та вчора пов'язане із розміщенням валютних ОВДП. Можливо учасники ринку вирішили захистити частину коштів від девальвації і розмістити їх у валютних паперах? І скуповували долар?
Цей тиждень має бути цікавий на МБ.


За даними Міністерства фінансів, 6 жовтня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,24 млрд грн, у т.ч.

- 135,3 млн дол - під 3,39% з погашенням 08.04.2021;
- 728,6 млн грн - під 10,95% з погашенням 15.02.2023;
- 1,1 млрд грн - під 9,89% з погашенням 20.09.2021;
- 1,57 млрд грн - під 7,19% з погашенням 27.01.2021.


на 2023год я бы и под 16% не решился
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:12

У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 мільярдів гривень.

Про це Міністерство фінансів зазначає у звіті про фіскальні ризики, який додається до проєкту закону "Про державний бюджет на 2021 рік".

За розрахунками Мінфіну в 2020 році збитки НЕКу перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році – 3,5 млрд грн, в 2022 році – 4,6 млрд грн, а в 2023 році – 3,1 млрд грн
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:Так до чого тут мінфін?..
це таблиця не про свіжі, а про торічні ОВДП, які було продано мінфіном первинним дилерам, а "відхилення" - між номіналом та поточною вартістю паперів на вторинному ринку рік по тому.
На момент продажу мінфіном ні про які "дисконти" мова не йде.


Для чого щось видумувати? Прочитайте нарешті текст з джерела, щоб не перепощувати його раз за разом.
для підвищення привабливості облігацій до багатьох із них додатково застосовувався дисконт від 2 до 15% до номіналу.
... погодилася їх залучити під 18%, та ще й із дисконтом до номіналу в 10%? Нам стало так цікаво, що ми навіть запросили інформацію в Мінфіну про покупців ОВДП у січні. Мінфін відповів, що знати не знає, бачить тільки первинних дилерів...
https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html


Та і чарівні 63% прибутку складаються з курсової різниці*дохідність/дисконт. Якби здавали в кінці з дисконтом, то навпаки, це би здорово з'їло прибуток. Результати розміщень якраз видно за минулорічні. Що буде з цьогорічними, буде видно пізніше. Але так, як зараз основні купці держбанки, то не здивуюсь, якщо вони у підсумку понесуть збитки у валютному еквіваленті.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 20:20

  zzzzzz написав:А шо такое ?

Рост ставок доходности идет по всей кривой доходности
Трехлетки достигли доходности 10,95% такого в этом году не было.
Я не понял, так шо ипотека по 5-6-7% накрылась зеленым тазом или мы опять выпустим ОВГЗ для поддержки кого-то там кто еще стоит в очереди кроме гос.банков, зеленых, ФГВФЛ ?


С ипотекой уже включили заднюю - массового дешевого кредитования не будет, какие-то копейки бросят на компенсацию процентов в рамках государственных програм "Доступное жилье" и "Молодежное кредитование" (может сделают при этом их ребрендинг, чтобы попиариться на ровном месте).

Правительство анонсировало программу льготных кредитов на жилье: кто и как сможет оформить заем
https://tsn.ua/ru/groshi/pravitelstvo-a ... 37575.html

Что касается операции "без лоха и жизнь плоха" (искусственного снижения учетной ставки НБУ без снижения реальной стоимости денег в экономике) - подстригли депозитчиков, чтобы подкормить банки перед затяжным кризисом, вот и вся игра. Если на начало года UIRD была на 2% выше средней доходности ОВГЗ, то на сегодня она уже на 3% ниже. При этом стоимость кредитов не снизилась, а по некоторым сегментам, как автокредитование и кредитные карты, даже возросла.

Для примера даю ниже динамику средней ставки по новым срочным депозитам на 1 год. Можно даже чисто визуально сравнить с таковой по однолеткам ОВГЗ и понять всю соль разводняка.

Пусть из всего порфтеля депозитов на новые договора, заключенные по грабительски-низким ставкам пришлось 50% - это порядка 2 млрд грн ежемесячно неполученных депо-людьми (и полученных в качестве "бонуса" банкирами) денег...

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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:08

  yuri_m написав:
  Alex2007 написав:а вот похоже и откатец нарисовался, когда его уже особо никто и не ждал. где-то до 28-ми+-.

"Дурень думкою багатіє". После 30 копеек роста откатили на 5 - и уже крики "вот оно, началось, идем к 24". :mrgreen: Сливайте быстрее свои доллары, там уже очередь стоит из желающих их купить. Зарплату надо людям выплачивать, вот и откат мизерный нарисовали. Завтра-послезавтра вся эта гривна вернется обратно на рынок.


"Дурень"(С), откуда Вы увидели в моем посте упоминание про 24? :mrgreen:
Я написал о 28+- как возможная цель наметившегося отката, или откатика, как хотите называйте - 40-50 копеек это тоже откат, а может и больше чуть-чуть будет.
Я в отличие от вашего вижу не только "вверх", но и "вниз". А вы при "вниз" почти всегда куда-то пропадаете; стоит дохлому коту на межбанке подпрыгнуть на пару копеек - вот и
Вы с "будет только дорожать" :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 06 жов, 2020 21:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:09

vitaliian
С чего бы это ему расти, евро вниз в ближайщее время, к 1.13-15
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 21:24

  Alex2007 написав:
  yuri_m написав:
  Alex2007 написав:а вот похоже и откатец нарисовался, когда его уже особо никто и не ждал. где-то до 28-ми+-.

Я написал о 28+- как возможная цель наметившегося отката, или откатика, как хотите называйте - 40-50 копеек это тоже откат, а может и больше чуть-чуть будет.


похоже, будет. на таком инфоповоде, логично пробовать развить успех
безвиз, так сказать, наш. а могли бы (должны бы) шашкой рубануть...
заметим, что взеде это будет названо именно "допомогой"
...
Ми повинні боротися разом. Тому вирішили виділити 190 мільйонів євро, додатково до раніше виділених 1,2 мільярда євро макроекономічної допомоги.
І це найбільша допомога для нашого східного сусіда — заявив президент Євроради Шарль Мішель.

https://health.24tv.ua/koronavirus-v-sv ... a_n1429821
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:21

  vitaliian написав:
  холява написав:
  Искатель написав:МБ 28,38/28,39.
Кто там губу на откат раскатал? Закатывайте. На нале, кстати, перестали падать еще до 13 часов.


Пишу честно -Я .
Сегодня 6 сдал .
кто сдал ниже 29 пожалеет

преЗЕдент сказал раньше 30-ки не сливатсо :mrgreen: ждем-с-с-с
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 22:36

  Сибарит написав:
Я ни в коем случае не агитирую за накопления во франках, я вообще никому не даю советов, но оценивать экономику Швейцарии мерками советской индустриализации совсем уж некорректно.


Рассматривал возможность диверсификации классической корзины сбережений (USD/EUR) швейцарскими франками, но конский спред между покупкой-продажей и наличие обмена далеко не в каждой обменке - отвернуло от эксперимента.
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