Сибарит написав: Я ни в коем случае не агитирую за накопления во франках, я вообще никому не даю советов, но оценивать экономику Швейцарии мерками советской индустриализации совсем уж некорректно.
Рассматривал возможность диверсификации классической корзины сбережений (USD/EUR) швейцарскими франками, но конский спред между покупкой-продажей и наличие обмена далеко не в каждой обменке - отвернуло от эксперимента.
только через форекс брокера без физической поставки валюты, но такие инвестиции никем не гарантируются. У нас альянс балуется https://bankalliance.ua/ru/forex в Украине это счастье облагается налогом
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Сибарит написав: Я ни в коем случае не агитирую за накопления во франках, я вообще никому не даю советов, но оценивать экономику Швейцарии мерками советской индустриализации совсем уж некорректно.
Рассматривал возможность диверсификации классической корзины сбережений (USD/EUR) швейцарскими франками, но конский спред между покупкой-продажей и наличие обмена далеко не в каждой обменке - отвернуло от эксперимента.
Да не влезайте вы в другие валюты кроме доллара. Пойдет ваш франк, евро, фунт в просадку к доллару и подвернется хороший вариант инвестиций в недвигу, авто, в гривну па40, бизнес, медицинские услуги и будет вас червячек ковырять, что сливать приходится в убыток. А с расчетом на то, что валюта подорожает - вероятность тут не 50% - вы ступаете на территорию Forex, где обычный хомячек с вероятностью > 50% потеряет, заправляют на нем акулы и банки.
75stasstas75 написав:vitaliian С чего бы это ему расти, евро вниз в ближайщее время, к 1.13-15
29.09 я сдал доллары по 28,25 и купил евро по 33,05 (курсы конкорд банка) сейчас могу сдать евро по 33,35 и откупить доллар по 28,38 завтра скорее всего за евро будут давать 33,45 (наш курс отстаёт от форекса на 1 сутки, когда евро растёт то в пользу банка, когда падает - в пользу клиента). на 10к$ долларах чистый доход за 8 дней составил 44$ в худшем случае я бы потерял примерно столько же
держатели долларов за этот период не заработали ничего а держатели гривны потеряли 13 коп на каждом долларе.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 06 жов, 2020 23:22, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:держатели долларов за этот период не заработали ничего а держатели гривны потеряли 13 коп на каждом долларе.
Держатели долларов ничего не потеряли, не входили в риски. Вы заработали на евро 0.44%, но сейчас находитесь в просадке в паре USD/UAH - на моей памяти сливались в районе 26.80-27.20 - а могли потерпеть и слиться по 28.50 вчера - посчитайте убыток свой тут.
sergey_sryvkin написав:Так до чого тут мінфін?.. це таблиця не про свіжі, а про торічні ОВДП, які було продано мінфіном первинним дилерам, а "відхилення" - між номіналом та поточною вартістю паперів на вторинному ринку рік по тому. На момент продажу мінфіном ні про які "дисконти" мова не йде.
для підвищення привабливості облігацій до багатьох із них додатково застосовувався дисконт від 2 до 15% до номіналу.
Ну, то, КИМ застосовувався?.. Не мінфіном же ж.
... погодилася їх залучити під 18%, та ще й із дисконтом до номіналу в 10%? Нам стало так цікаво, що ми навіть запросили інформацію в Мінфіну про покупців ОВДП у січні. Мінфін відповів, що знати не знає, бачить тільки первинних дилерів... https://zn.ua/ukr/macrolevel/investor-r ... 9908_.html
"Мінфін відповів, що знати не знає", про що я й кажу.
Ой+ написав:Та і чарівні 63% прибутку складаються з курсової різниці*дохідність/дисконт. Якби здавали в кінці з дисконтом, то навпаки, це би здорово з'їло прибуток.
з дисконтом продають на вторинному ринку, кому гроші терміново потрібні, або хто має девальваційні очікування.
budivelnik написав:Є три помилки 1 Той хто працює за булку і два яблука - не створить продукт цікавий для олігарха 2 Для того щоб була потреба в створенні - треба щоб хтось це створене споживав... Але Ви вважаєте ,що споживати будуть булку і два яблуки.... А для кого тоді будуть створювати все інше? 3 Олігархи заробляють на обємах споживання. Краще ( і легше) мати 10 % від 1 млрд одиниць спожитого Ніж 90% від 10 млн одиниць спожитого
1. Історія показує інше : за часів Сталіна передові вчені були закриті в свого роду поселеннях - майже тюрьмах і створювали ( працювал над) шедеври ( працювали над речами які мають великий відсоток науковоємкої праці ) Чому їх тримали в цих тюремних поселеннях ? Офіційно - щоб не втікли і щоб не розповіли \ не продали інформацію ворогу . Працювали за пайок . 2. Будуть створювати значно менше товарів наприклад замість 1 млрд айфонів випустять 10 000 шт . Споживати будуть менше ! відповідно і створювати менше. 3. олігархи заробляють на дешевій рабській силі , на монополії і на морквинці яку вішають перед осликами ( на маркетингу чи то пак на наших з вами щурачих перегонах) Їздиш на авто якому 10 років - ти .. хто ? вірно невдаха ти маєш оновлювати авто кожних 2-5 років купуючи дорожче . У сусіда х5 а у тебе газель ? ти хто - вірно жертва маркетингу . Рабська сила нікуди не подінеться монополія теж.
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити "
Zebra написав:Держатели долларов ничего не потеряли, не входили в риски.
если вы сидите дома без работы то тоже ничего не теряете, вдобавок не входите в риски попасть под машину или подхватить ковид.
Только организм нуждается в питании, в коммунальных и медицинских услугах. Ваша теория хороша для покойников, а живым людям надо крутиться, а не сидеть в одной валюте и ждать счастья. Входил в доллар по 26,5 в евро по 1,1 (когда вы тут пели про паритет) с тех пор периодически меняю распределение валют в портфеле. Курс 1,16669 посчитал выгодным и конвертанул часть долларов в евро, когда будет 1,9 конвертану обратно.
Франк хорошая валюта, но в Украине им мало кто пользуется, поэтому спрэд конский и для игры в короткую он не подходит, но на период 2-3 года вполне может дать доход. Я привёл сегодня показатели по экспорту Швейцарии, в мире не много стран столь уверенно экспортирующих продукцию с высокой добавленной стоимостью в основном медицинскую и высокоточную (которую Китай не производит).
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Только организм нуждается в питании, в коммунальных и медицинских услугах. Ваша теория хороша для покойников, а живым людям надо крутиться, а не сидеть в одной валюте и ждать счастья.
Приходите на рынок криптовалют. Я например криптодоллары сдал на жизнь по 29 в сентябре, столько давали на криптобиржах, остаток откупил по 28.19
Курс 1,16669 посчитал выгодным и конвертанул часть долларов в евро, когда будет 1,9 конвертану обратно.
Еврозона быстрее развалится, чем дождетесь 1.9
Про вход в доллар по 26.50 может быть, но потом слили его по 27.20 вроде, и ждали 27, а я вам сказал, что 27.30 это дно - сам я откупался в районе между 27.33 и 27.45, то что слил по 27.95, оставлял тут сообщения. Теперь могу спокойно слиться по 28.40 и поиметь почти 3.5%, а вы довольствуетесь 0.44% на паре евро/доллар и в глубокой просадке по UAH/USD. И еще утверждаете, что мы доллародержатели что то потеряли