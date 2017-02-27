Додано: Вів 06 жов, 2020 23:44

Zebra написав: Держатели долларов ничего не потеряли, не входили в риски. Держатели долларов ничего не потеряли, не входили в риски.

если вы сидите дома без работы то тоже ничего не теряете, вдобавок не входите в риски попасть под машину или подхватить ковид.Только организм нуждается в питании, в коммунальных и медицинских услугах. Ваша теория хороша для покойников, а живым людям надо крутиться, а не сидеть в одной валюте и ждать счастья. Входил в доллар по 26,5 в евро по 1,1 (когда вы тут пели про паритет) с тех пор периодически меняю распределение валют в портфеле. Курс 1,16669 посчитал выгодным и конвертанул часть долларов в евро, когда будет 1,9 конвертану обратно.Франк хорошая валюта, но в Украине им мало кто пользуется, поэтому спрэд конский и для игры в короткую он не подходит, но на период 2-3 года вполне может дать доход. Я привёл сегодня показатели по экспорту Швейцарии, в мире не много стран столь уверенно экспортирующих продукцию с высокой добавленной стоимостью в основном медицинскую и высокоточную (которую Китай не производит).