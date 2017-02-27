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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 00:44
vitaliian написав: 75stasstas75 написав:vitaliian
С чего бы это ему расти, евро вниз в ближайщее время, к 1.13-15
29.09 я сдал
доллары по 28,25 и купил евро по 33,05 (курсы конкорд банка)сейчас могу сдать
евро по 33,35 и откупить доллар по 28,38завтра скорее всего за евро будут давать
33,45 (наш курс отстаёт от форекса на 1 сутки, когда евро растёт то в пользу банка, когда падает - в пользу клиента).
на 10к$ долларах чистый доход за 8 дней составил
44$
в худшем случае я бы потерял примерно столько же
держатели долларов за этот период не заработали ничего
а держатели гривны потеряли 13 коп на каждом долларе.
а я бы сначала закрыл полностью сделку, а потом бы уже подсчитал прибыль/убыток
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Додано: Сер 07 жов, 2020 01:33
vitaliian
Это то тут причем, все это никак не отменяет того, что евро пойдет вниз в ближайшее время.
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