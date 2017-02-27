RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6546654765486549

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 174
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
127
Більше 30
14%
25
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 00:44

  vitaliian написав:
  75stasstas75 написав:vitaliian
С чего бы это ему расти, евро вниз в ближайщее время, к 1.13-15

29.09 я сдал доллары по 28,25 и купил евро по 33,05 (курсы конкорд банка)
сейчас могу сдать евро по 33,35 и откупить доллар по 28,38
завтра скорее всего за евро будут давать 33,45 (наш курс отстаёт от форекса на 1 сутки, когда евро растёт то в пользу банка, когда падает - в пользу клиента).
на 10к$ долларах чистый доход за 8 дней составил 44$
в худшем случае я бы потерял примерно столько же

держатели долларов за этот период не заработали ничего
а держатели гривны потеряли 13 коп на каждом долларе.


а я бы сначала закрыл полностью сделку, а потом бы уже подсчитал прибыль/убыток :D
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2489
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 01:33

vitaliian
Это то тут причем, все это никак не отменяет того, что евро пойдет вниз в ближайшее время.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6546654765486549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1996, 1997, 1998
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19971 2539857
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 23:26
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 723, 724, 725
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7243 1658139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 жов, 2020 19:23
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122763
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.