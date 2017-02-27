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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6547654865496550>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 177
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
129
Більше 30
15%
26
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 01:33

vitaliian
Это то тут причем, все это никак не отменяет того, что евро пойдет вниз в ближайшее время.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 03:17

Пациент зашёл в Твиттер и погнал на пенсию зарабатывать. Ковид, пакет, кручу-верчу, рейтинг обмануть хочу. 4 недели американских горок, похоже, стартовали.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2843/2848 мы начинаем КВН
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:53

  kharkov_val написав:2843/2848 мы начинаем КВН

Львів 36/39
Дивимось вниз, до...... виборів? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 09:59

До обіду)))

*Відправлено з Чату
kulishgazmagnat
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:03

  prodigy написав:За даними Міністерства фінансів, 6 жовтня за результатами аукціонів з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено 7,24 млрд грн, у т.ч.

- 135,3 млн дол - під 3,39% з погашенням 08.04.2021;
- 728,6 млн грн - під 10,95% з погашенням 15.02.2023;
- 1,1 млрд грн - під 9,89% з погашенням 20.09.2021;
- 1,57 млрд грн - під 7,19% з погашенням 27.01.2021.


на 2023год я бы и под 16% не решился

Не пишіть дурниць. Під 16% річних без податків тут би стільки народу набігло.
Я особисто вклав би не менше 30% заощаджень.
16% річних без податків дадуть вам точку беззбитковості на рівні 44 грн/дол в кінці терміну.
А якщо врахувати альтернативний дохід який би ви отримували від доларових заощаджень (2% річних), то точка беззбитковості 42 грн/дол!
Так на рівні емоцій із вами можна погодитись. Але цифри не брешуть.
Більше того. Я впевнений, що якби Мінфін підняв ставки по 3-х річних паперах до рівня 12,5-13% то ми би мали зовсім іншу картину по залученню.
Так, у нас не фіксована облікова ставка і вона може вирости, але не забувайте про її теперішній рівень та про наявність вторинного ринку паперів та покупців ц вигляді українських банків.
Франківськ без змін від учора. 28,30/28,41 (поки що)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:18

гривне дело.
ещё пару месяцев назад они ждали курс 26
потом говорили, что их устроит курс 27.
теперь ждут и соглашаются на 28.
интересно в след мес. курс 29 их тоже устроит??

каждый раз как повышается курс они втирают вначале, что будет в ближ.дни грандиозный откат минимум на 90 коп, а потом и сами радуются , что на 5 коп. ушли вниз и пишут - вот видите ведь произошёл откат, как мы и говорили :shock:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 07 жов, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:20

  matroSkin написав:Пациент зашёл в Твиттер и погнал на пенсию зарабатывать. Ковид, пакет, кручу-верчу, рейтинг обмануть хочу. 4 недели американских горок, похоже, стартовали.

пациент зашел красиво, конечно.
я смотрел терминал в 21:50 по-Киеву, и за минуту отвесное падение в некоторых бумагах по 1,5-2%.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:24

  zРадио написав:Что касается операции "без лоха и жизнь плоха" (искусственного снижения учетной ставки НБУ без снижения реальной стоимости денег в экономике) - подстригли депозитчиков, чтобы подкормить банки перед затяжным кризисом, вот и вся игра. Если на начало года UIRD была на 2% выше средней доходности ОВГЗ, то на сегодня она уже на 3% ниже. При этом стоимость кредитов не снизилась, а по некоторым сегментам, как автокредитование и кредитные карты, даже возросла.

Не думаю що Зелені свідомо готували таку операцію "без лоха и жизнь плоха" Швидше за все вони це зробили по своїй некомпетентності. Діяли прямолінійно. Логіка проста. При депозитах в 15% річних кредити під 10% не можуть існувати апріорі. Значить потрібно знизити дохідність депозитів. А банки зрозуміли, що можуть отримати від цього шалений зиск і скористались цим.
Але банки не "білі та пухнасті". Вони замість того, щоб жорсткіше відсіювати позичальників роздають споживчі кредити наліво та на право і користуються тим, що за % неповернених кредитів завжди заплатить сумлінний позичальник. Головне у банкірів що? Правильно БОНУСИ! Банківська система не проводить жодних зусиль для самооздоровлення. Навпаки. Всі останні роки вони (банки) б'ються за долю ринку та максимізацію кількості клієнтів. При чому якість цих клієнтів їх цікавить мало. Звичайно такого банківського краху як був в США через іпотечні договори у нас ніколи не буде, але як приклад ми можемо побачити чим все закінчується якщо гнатись за кількістю а не якістю як це було в Америці.
Перепрошую за вранішній офтоп.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

2841/2845
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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