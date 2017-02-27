vitaliian
Это то тут причем, все это никак не отменяет того, что евро пойдет вниз в ближайшее время.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 01:33
vitaliian
Это то тут причем, все это никак не отменяет того, что евро пойдет вниз в ближайшее время.
Додано: Сер 07 жов, 2020 03:17
Пациент зашёл в Твиттер и погнал на пенсию зарабатывать. Ковид, пакет, кручу-верчу, рейтинг обмануть хочу. 4 недели американских горок, похоже, стартовали.
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2843/2848 мы начинаем КВН
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:53
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 07 жов, 2020 09:59
До обіду)))
*Відправлено з Чату
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:03
Не пишіть дурниць. Під 16% річних без податків тут би стільки народу набігло.
Я особисто вклав би не менше 30% заощаджень.
16% річних без податків дадуть вам точку беззбитковості на рівні 44 грн/дол в кінці терміну.
А якщо врахувати альтернативний дохід який би ви отримували від доларових заощаджень (2% річних), то точка беззбитковості 42 грн/дол!
Так на рівні емоцій із вами можна погодитись. Але цифри не брешуть.
Більше того. Я впевнений, що якби Мінфін підняв ставки по 3-х річних паперах до рівня 12,5-13% то ми би мали зовсім іншу картину по залученню.
Так, у нас не фіксована облікова ставка і вона може вирости, але не забувайте про її теперішній рівень та про наявність вторинного ринку паперів та покупців ц вигляді українських банків.
Франківськ без змін від учора. 28,30/28,41 (поки що)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:18
гривне дело.
ещё пару месяцев назад они ждали курс 26
потом говорили, что их устроит курс 27.
теперь ждут и соглашаются на 28.
интересно в след мес. курс 29 их тоже устроит??
каждый раз как повышается курс они втирают вначале, что будет в ближ.дни грандиозный откат минимум на 90 коп, а потом и сами радуются , что на 5 коп. ушли вниз и пишут - вот видите ведь произошёл откат, как мы и говорили
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 07 жов, 2020 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:20
пациент зашел красиво, конечно.
я смотрел терминал в 21:50 по-Киеву, и за минуту отвесное падение в некоторых бумагах по 1,5-2%.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:24
Не думаю що Зелені свідомо готували таку операцію "без лоха и жизнь плоха" Швидше за все вони це зробили по своїй некомпетентності. Діяли прямолінійно. Логіка проста. При депозитах в 15% річних кредити під 10% не можуть існувати апріорі. Значить потрібно знизити дохідність депозитів. А банки зрозуміли, що можуть отримати від цього шалений зиск і скористались цим.
Але банки не "білі та пухнасті". Вони замість того, щоб жорсткіше відсіювати позичальників роздають споживчі кредити наліво та на право і користуються тим, що за % неповернених кредитів завжди заплатить сумлінний позичальник. Головне у банкірів що? Правильно БОНУСИ! Банківська система не проводить жодних зусиль для самооздоровлення. Навпаки. Всі останні роки вони (банки) б'ються за долю ринку та максимізацію кількості клієнтів. При чому якість цих клієнтів їх цікавить мало. Звичайно такого банківського краху як був в США через іпотечні договори у нас ніколи не буде, але як приклад ми можемо побачити чим все закінчується якщо гнатись за кількістю а не якістю як це було в Америці.
Перепрошую за вранішній офтоп.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2841/2845
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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