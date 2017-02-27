В Порох банку під 18% грязними не вклались?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В Порох банку під 18% грязними не вклались?
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:51
Ну ви порівняли ОВДП і депозит у якомусь там банку.
Плюс мова йде про ставки "якби" і "тепер". А не "тоді"
В мене є гривневий стовпець під 17,5 до кінця року. Але на даний момент він мені не цікавий.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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