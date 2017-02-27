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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6548654965506551>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 178
В діапазоні 26-27
3%
5
27-28
10%
17
28-29
73%
130
Більше 30
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Не пишіть дурниць. Під 16% річних без податків тут би стільки народу набігло.
Я особисто вклав би не менше 30% заощаджень.

В Порох банку під 18% грязними не вклались?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Realist написав:Не пишіть дурниць. Під 16% річних без податків тут би стільки народу набігло.
Я особисто вклав би не менше 30% заощаджень.

В Порох банку під 18% грязними не вклались?

Ну ви порівняли ОВДП і депозит у якомусь там банку.
Плюс мова йде про ставки "якби" і "тепер". А не "тоді"
В мене є гривневий стовпець під 17,5 до кінця року. Але на даний момент він мені не цікавий.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра.
Не грустите, девочки.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:11

  Captain Obvious написав:Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра.
Не грустите, девочки.

На данный момент девочками выступают гривнепатриошки, потому что курс приема в обменках 28.40 :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:12

  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра.
Не грустите, девочки.

На данный момент девочками выступают гривнепатриошки, потому что курс приема в обменках 28.40 :mrgreen:


А там гривна точно есть? 8)
Одесса выше .30 не принимает.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:13

  Captain Obvious написав:А там гривна точно есть? 8)
Одесса выше .30 не принимает.

кого вы слушаете :D :D :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:22

Вообщем, пока надо копить гривню, а весной планирую взять на все по 27. Оптимальный вариант ибо сегодняшний курс не то пальто.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:23

  Captain Obvious написав:
  Zebra написав:
  Captain Obvious написав:Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра.
Не грустите, девочки.

На данный момент девочками выступают гривнепатриошки, потому что курс приема в обменках 28.40 :mrgreen:


А там гривна точно есть? 8)
Одесса выше .30 не принимает.

28.30 - це перемога гривнепатриошек.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:30

Zebra
глупцам уже пора скупаться на откате?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 11:41

  Yuri_T написав:Zebra
глупцам уже пора скупаться на откате?

глупцам уже поздно скупаться

неглупцы еще по 23.50 - 25.50 скупались когда я тут каждый день им об этом кричал
Zebra
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