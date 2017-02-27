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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 жов, 2020 10:43
Realist написав:
Не пишіть дурниць. Під 16% річних без податків тут би стільки народу набігло.
Я особисто вклав би не менше 30% заощаджень.
В Порох банку під 18% грязними не вклались?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:51
Квесторе_поверніться написав: Realist написав:
Не пишіть дурниць. Під 16% річних без податків тут би стільки народу набігло.
Я особисто вклав би не менше 30% заощаджень.
В Порох банку під 18% грязними не вклались?
Ну ви порівняли ОВДП і депозит у якомусь там банку.
Плюс мова йде про ставки "якби" і "тепер". А не "тоді"
В мене є гривневий стовпець під 17,5 до кінця року. Але на даний момент він мені не цікавий.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Сер 07 жов, 2020 10:59
Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра.
Не грустите, девочки.
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Captain Obvious
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:11
Captain Obvious написав:
Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра.
Не грустите, девочки.
На данный момент девочками выступают гривнепатриошки, потому что курс приема в обменках 28.40
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Zebra
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:12
Zebra написав: Captain Obvious написав:
Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра.
Не грустите, девочки.
На данный момент девочками выступают гривнепатриошки, потому что курс приема в обменках 28.40
А там гривна точно есть?
Одесса выше .30 не принимает.
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Captain Obvious
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:13
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:22
Вообщем, пока надо копить гривню, а весной планирую взять на все по 27. Оптимальный вариант ибо сегодняшний курс не то пальто.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:23
Captain Obvious написав: Zebra написав: Captain Obvious написав:
Что-то растишки приуныли, походу реально верили в 30 вот не позже чем послезавтра.
Не грустите, девочки.
На данный момент девочками выступают гривнепатриошки, потому что курс приема в обменках 28.40
А там гривна точно есть?
Одесса выше .30 не принимает.
28.30 - це перемога гривнепатриошек.
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Zebra
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:30
Zebra
глупцам уже пора скупаться на откате?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 07 жов, 2020 11:41
Yuri_T написав:Zebra
глупцам уже пора скупаться на откате?
глупцам уже поздно скупаться
неглупцы еще по 23.50 - 25.50 скупались когда я тут каждый день им об этом кричал
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Zebra
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